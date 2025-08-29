BOTA
Kryediplomatja evropiane, Kallas: Putini po tallet me të gjitha përpjekjet për paqe
"Putini po tallet me të gjitha përpjekjet për paqe. E vetmja gjë që ai kupton është presioni. Kjo është ajo që duhet të bëjmë", deklaroi Kaja Kallas.
29 Gusht 2025

Përfaqësuesja e Lartë e Bashkimit Evropian (BE) për Punët e Jashtme dhe Politikën e Sigurisë, Kaja Kallas, tha se presidenti rus, Vlladimir Putin po tallet me përpjekjet për paqe dhe se presioni mbi Rusinë duhet të rritet përmes sanksioneve.

Kallas foli në fillim të Takimit të Ministrave të Mbrojtjes të BE-së në Kopenhagë, kryeqytetin e Danimarkës, e cila mban Presidencën e BE-së.

Ajo theksoi se agjenda e takimit ishte "ndihma ushtarake për Ukrainën".

"Putini po tallet me të gjitha përpjekjet për paqe. E vetmja gjë që ai kupton është presioni. Kjo është ajo që duhet të bëjmë", deklaroi kryediplomatja evropiane.

Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për rritjen e presionit ndaj Rusisë përmes sanksioneve dhe se do të diskutohet edhe çështja e "gatishmërisë së mbrojtjes".

Zyrtarja e lartë e BE-së shtoi se do t'u kërkojë shteteve anëtare të tregojnë se si do të kontribuojnë me projekte konkrete në fushat e tyre të forcës.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
