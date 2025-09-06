Përfaqësuesja e femrave e Türkiyes në volejboll u kualifikua në finale të Kampionatit Botëror pas fitores 3:1 ndaj Japonisë në gjysmëfinale, duke arritur suksesin më të madh në historinë e këtij kompeticioni.
Japonia nisi më mirë ndeshjen në Bangkok, kryeqytet i Tajlandës, duke fituar setin e parë 25:16 falë servimeve të forta dhe sulmeve të sakta. Megjithatë, Türkiye reagoi shpejt dhe fitoi dy setet e radhës me 25:17 dhe 25:18, falë serive të shërbimeve dhe bllokimit të fortë.
Seti i katërt ishte dramatik. Japonia arriti të krijojë avantazh 21:17 dhe më pas 24:21, mirëpo Türkiye tregoi rezistencë të jashtëzakonshme. E udhëhequr nga Melissa Vargas, ekipi turk shpëtoi tre topa të setit dhe fitoi 27:25, duke siguruar një vend në finale historike.
Në ndeshjen për medaljen e artë, Türkiye do të përballet me fituesin e duelit midis Italisë dhe Brazilit, duke siguruar kështu medaljen e parë të saj në Kampionatin Botëror.