6 Shtator 2025

Kanioni Göynük në malet Taurus në Antalya të Türkiyes, i çon vizitorët në një udhëtim magjik natyror plot adrenalinë gjatë muajve të verës.

I vendosur 36 kilometra nga qendra e qytetit dhe 13 kilometra nga Kemeri, kanioni i ngjan një peizazhi piktoresk me shkëmbinjtë e tij të pjerrët, ujëvarat, pellgjet dhe bimësinë e harlisur.

Kanioni, afërsisht 4,5 kilometra i gjatë, është i rrethuar nga male dhe pyje pishe. I vendosur në Rrugën e famshme botërore të Likisë, kanioni, ku shkëmbinjtë me ngjyrë krem ​​dhe gri takohen me ujin e gjelbër smeraldi, ofron një "arratisje" ideale nga qyteti.

Për ata që nxehen nga vapa e verës, kanioni i pret me pishina të freskëta natyrore dhe ofron adrenalinë dhe aventurë me aktivitete si ecje në natyrë dhe rafting.

Hyrja është falas për personat me aftësi të kufizuara.


