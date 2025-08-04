SPORT
Nesër fillon raundi i tretë kualifikues i Ligës së Kampionëve, Shkëndija përballet me Qarabağun
Ndeshjet e para të raundit të tretë kualifikues në garën kryesore të klubeve të futbollit evropian do të luhen nesër dhe të mërkurën, më 6 gusht.
4 Gusht 2025

Nesër do të fillojnë ndeshjet e para të raundit të tretë kualifikues të Ligës së Kampionëve të UEFA-s, ndërsa Shkëndija e Maqedonisë së Veriut do të përballet me ekipin e Qarabağut nga Azerbajzhani.

Ndërsa ndeshjet e kthimit do të luhen më 12 gusht.

Orari i ndeshjeve të para të raundit të tretë kualifikues është si më poshtë:

Nesër:

19:00 Malmö (Suedi) - Copenhagen (Danimarkë)

20:00 Dynamo Kyiv (Ukrainë) - Pafos (Administrata Greke Qipriote)

20:00 Shkëndija (Maqedoni e Veriut) - Qarabağ (Azerbajxhan)

20:45 Rangers (Skoci) - Viktoria Plzen (Çeki)

E mërkurë, 6 gusht:

17:00 Kairat Almaty (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Sllovaki)

19:00 Salzburg (Austri) - Club Brugge (Belgjikë)

19:30 Ludogorets (Bullgari) - Ferencvaros (Hungari)

20:30 Lech Poznan (Poloni) - Crvena Zvezda (Serbi)

21:00 Nice (Francë) - Benfica (Portugali)

21:00 Feyenoord (Holandë) – Fenerbahçe (Türkiye)

