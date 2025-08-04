Nesër do të fillojnë ndeshjet e para të raundit të tretë kualifikues të Ligës së Kampionëve të UEFA-s, ndërsa Shkëndija e Maqedonisë së Veriut do të përballet me ekipin e Qarabağut nga Azerbajzhani.
Ndeshjet e para të raundit të tretë kualifikues në garën kryesore të klubeve të futbollit evropian do të luhen nesër dhe të mërkurën, më 6 gusht.
Ndërsa ndeshjet e kthimit do të luhen më 12 gusht.
Orari i ndeshjeve të para të raundit të tretë kualifikues është si më poshtë:
Nesër:
19:00 Malmö (Suedi) - Copenhagen (Danimarkë)
20:00 Dynamo Kyiv (Ukrainë) - Pafos (Administrata Greke Qipriote)
20:00 Shkëndija (Maqedoni e Veriut) - Qarabağ (Azerbajxhan)
20:45 Rangers (Skoci) - Viktoria Plzen (Çeki)
E mërkurë, 6 gusht:
17:00 Kairat Almaty (Kazakistan) - Slovan Bratislava (Sllovaki)
19:00 Salzburg (Austri) - Club Brugge (Belgjikë)
19:30 Ludogorets (Bullgari) - Ferencvaros (Hungari)
20:30 Lech Poznan (Poloni) - Crvena Zvezda (Serbi)
21:00 Nice (Francë) - Benfica (Portugali)
21:00 Feyenoord (Holandë) – Fenerbahçe (Türkiye)