TÜRKİYE
2 minuta leximi
Türkiye fajëson Izraelin për konfliktin në jug të Sirisë
Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan kritikoi të mërkurën rolin e Izraelit në konfliktet e fundit në Suwayda të Sirisë, duke theksuar shqetësimet e Türkiyes në lidhje me ndërhyrjen e jashtme në punët e Sirisë
Türkiye fajëson Izraelin për konfliktin në jug të Sirisë
Türkiye fajëson Izraelin për konfliktin në jug të Sirisë / AA
11 orë më parë

Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan kritikoi të mërkurën rolin e Izraelit në konfliktet e fundit në Suwayda të Sirisë, duke theksuar shqetësimet e Türkiyes në lidhje me ndërhyrjen e jashtme në punët e Sirisë

"Një nga aktorët kryesorë pas kësaj pamjeje të errët (të ngjarjeve të Suwaydas) duket se është Izraeli", tha Fidan gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Ankara me ministrin e Jashtëm sirian Asaad Hassan Al-Shaibani.

Ai theksoi vizionin e Türkiyes për një Siri pas konfliktit, duke vënë në dukje se "Siria e re duhet të jetë një Siri, ku të gjithë popujt, besimet dhe kulturat ruhen dhe mund të jetojnë së bashku. Si Türkiye, ne po japim sugjerimet tona në këtë drejtim".

"Po shohim zhvillimet ku tashmë e kemi të vështirë t'i tolerojmë. Shohim që anëtarët e organizatës nuk janë larguar nga Siria. Mos të mendojnë se nuk e kemi vënë re", tha Fidan.

Lidhur me veprimet e YPG-së në Siri, Fidan deklaroi se "Thirrja ime drejtuar YPG-së është që sa më parë të ndalojë së paraqituri kërcënim për Turkiyen dhe rajonin, me terroristët që kanë rekrutuar nga e gjithë bota".

Të sugjeruara

"Nuk kemi asnjë shans që ne të qëndrojmë të qetë në një mjedis ku kërkesat e sigurisë së Turqisë nuk po përmbushen (në Siri)", shtoi ministri Fidan.

Ndërsa ministri i Jashtëm sirian Shaibani në fjalën e tij tha se "Ashtu si në vitet e kaluara, kërcënimet e përsëritura të Izraelit kanë vënë në shënjestër sovranitetin e Sirisë. Po rrezikojnë sigurinë e qytetarëve tanë".

"Druzët janë pjesë e shoqërisë siriane dhe nuk ka qëllim për përjashtimin e tyre në asnjë mënyrë, kjo është ajo që pretendon Izraeli", shtoi ministri sirian, Shaibani.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Situatë alarmante me zjarret në Shqipëri, evakuohen banorët e Delvinës
Regjistrohen 51 vatra zjarri në Kosovë, ndërhyn edhe KFOR-i
Alarm i kuq për 14 provinca në Francë, temperaturat tejkalojnë 40 gradë Celsius
Erdoğan: Türkiye dhe Gjeorgjia do të punojnë “krah për krah” për bashkëpunim rajonal dhe paqe
Delegacioni i Hamasit viziton Egjiptin për negociata mbi armëpushimin në Gaza
BE-ja dhe partnerët ndërkombëtarë thirrje për veprime urgjente për të adresuar vuajtjet në Gaza
Tajvani raporton rastin e parë të etheve të lepurit pas 3 vitesh
Polonia regjistron mbi 550 përpjekje të paligjshme kufitare nga Bjellorusia në 72 orët e fundit
Gaza: Numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet izraelite shkon në 61.600
Viktima e parë nga zjarret në Shqipëri, humb jetën një 80-vjeçar në Gramsh
Vritet një ushtar sirian gjatë një tentative për infiltrim nga grupi terrorist SDF në Aleppo
Shënohet 26 vjetori i themelimit të Doganës së Kosovës, diplomohen 107 oficerë doganorë
Evakuohet kampi i emigrantëve për shkak të valës së të nxehtit në Francë
Shqipëri, policia arreston një person në Tepelenë i cili dyshohet se dogji pesë stane
Kosovë, arrestohet i dyshuari për "krime lufte kundër popullatës civile"
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us