Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan kritikoi të mërkurën rolin e Izraelit në konfliktet e fundit në Suwayda të Sirisë, duke theksuar shqetësimet e Türkiyes në lidhje me ndërhyrjen e jashtme në punët e Sirisë
"Një nga aktorët kryesorë pas kësaj pamjeje të errët (të ngjarjeve të Suwaydas) duket se është Izraeli", tha Fidan gjatë një konference të përbashkët për shtyp në Ankara me ministrin e Jashtëm sirian Asaad Hassan Al-Shaibani.
Ai theksoi vizionin e Türkiyes për një Siri pas konfliktit, duke vënë në dukje se "Siria e re duhet të jetë një Siri, ku të gjithë popujt, besimet dhe kulturat ruhen dhe mund të jetojnë së bashku. Si Türkiye, ne po japim sugjerimet tona në këtë drejtim".
"Po shohim zhvillimet ku tashmë e kemi të vështirë t'i tolerojmë. Shohim që anëtarët e organizatës nuk janë larguar nga Siria. Mos të mendojnë se nuk e kemi vënë re", tha Fidan.
Lidhur me veprimet e YPG-së në Siri, Fidan deklaroi se "Thirrja ime drejtuar YPG-së është që sa më parë të ndalojë së paraqituri kërcënim për Turkiyen dhe rajonin, me terroristët që kanë rekrutuar nga e gjithë bota".
"Nuk kemi asnjë shans që ne të qëndrojmë të qetë në një mjedis ku kërkesat e sigurisë së Turqisë nuk po përmbushen (në Siri)", shtoi ministri Fidan.
Ndërsa ministri i Jashtëm sirian Shaibani në fjalën e tij tha se "Ashtu si në vitet e kaluara, kërcënimet e përsëritura të Izraelit kanë vënë në shënjestër sovranitetin e Sirisë. Po rrezikojnë sigurinë e qytetarëve tanë".
"Druzët janë pjesë e shoqërisë siriane dhe nuk ka qëllim për përjashtimin e tyre në asnjë mënyrë, kjo është ajo që pretendon Izraeli", shtoi ministri sirian, Shaibani.