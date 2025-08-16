POLITIKË
Trump pas samitit me Putinin: Tani i takon Zelenskyyt dhe liderëve evropianë "ta përmbyllin"
"U ranë dakord për shumë pika, nuk ka mbetur edhe aq shumë", tha presidenti amerikan Donald Trump, duke shtuar se do të "caktohet" një takim trepalësh mes tij, Zelenskyyt dhe Putinit.
Trump pas samitit me Putinin: Tani i takon Zelenskyyt dhe liderëve evropianë "ta përmbyllin"
Trump pas samitit me Putinin: Tani i takon Zelenskyyt dhe liderëve evropianë "ta përmbyllin" / AP
16 Gusht 2025

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, tha të premten se pas samitit të tij me homologun rus, Vlladimir Putin, tani i takon presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe liderëve evropianë "ta përmbyllin."

"U ranë dakord për shumë pika, nuk ka mbetur edhe aq shumë, e dini, një ose dy çështje mjaft të rëndësishme, por mendoj se mund të arrihen", tha Trump gjatë një interviste për Fox News pas takimit historik me Putinin në Alaskë.

"Tani, kjo i takon presidentit Zelensky që ta përmbyllë. Dhe do të thoja gjithashtu se edhe kombet evropiane duhet të përfshihen disi, por është në dorë të presidentit Zelensky", shtoi ai.

Trump dhe Putin u shprehën optimistë pas bisedimeve të tyre me dyer të mbyllura që zgjatën mbi tre orë, me liderin rus që tha se kishin arritur një "marrëveshje mirëkuptimi."

Detajet për kornizën e marrëveshjes nuk ishin menjëherë të disponueshme dhe mbetet e paqartë se cilat çështje mbeten ende pezull pas bisedimeve.

Pikat kryesore të debatueshme para takimit ishin shkëmbimet e diskutueshme të territoreve mes Rusisë dhe Ukrainës, të cilat Zelenskyy i ka hedhur poshtë, si dhe çfarë lloj garancish sigurie mund t’i ofrohen Kievit për të siguruar që Rusia të mos rikthehet në luftë kundër fqinjit të saj në Evropën Lindore.

Trump tha se një takim trepalësh mes tij, Zelenskyyt dhe Putinit do të "caktohet." Presidenti amerikan nuk kishte një afat të qartë për kur kjo do të ndodhë, por tha se do të ndodhë "mjaft shpejt."

"Të dy më duan aty, dhe unë do të jem aty. Duhet ta çoni deri në fund", tha Trump për Zelenskyyn dhe Putinin.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
