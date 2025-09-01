TÜRKİYE
1 minuta leximi
Türkiye shpreh keqardhje të thellë për humbjen e jetëve nga tërmeti në Afganistan
"Shprehim keqardhje të thellë për humbjen e jetëve në tërmetin që ndodhi mbrëmë pranë qytetit të Jalalabadit në Afganistan", thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme turke.
Türkiye shpreh keqardhje të thellë për humbjen e jetëve nga tërmeti në Afganistan
Türkiye shpreh keqardhje të thellë për humbjen e jetëve nga tërmeti në Afganistan / AA
1 Shtator 2025

Ministria e Punëve të Jashtme e Türkiyes shprehu keqardhje të thellë për humbjen e jetëve nga tërmeti në Afganistan.

Ministria lëshoi ​​një deklaratë me shkrim në lidhje me tërmetin në Afganistan.

"Shprehim keqardhje të thellë për humbjen e jetëve në tërmetin që ndodhi mbrëmë pranë qytetit të Jalalabadit në Afganistan", thuhet në deklaratën në të cilën bëhet lutje për mëshirën e Zotit mbi ata që humbën jetën dhe në të cilën i përcillen ngushëllime popullit të Afganistanit.

Tërmeti në Afganistan

Të sugjeruara

Studimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara (USGS) njoftoi se një tërmet me magnitudë 6 ballë ndodhi 27 kilometra në verilindje të Jalalabadit, pranë kufirit të Afganistanit me Pakistanin, në një thellësi prej 8 kilometrash.

Autoritetet lokale raportuan se ky është një nga tërmetet më të forta që ka goditur vendin.

Zëdhënësi i Qeverisë së Përkohshme Afgane, Zabihullah Mujahid, njoftoi në konferencën për media se numri i të vdekurve nga tërmeti që ndodhi mbrëmë u rrit në mbi 800 dhe numri i të plagosurve tejkaloi 2.500.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us