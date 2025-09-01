Presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha të hënën se shpreson të forcojë bashkëpunimin me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait (SCO), duke e quajtur atë platformë "që përfaqëson traditën e gjetjes së zgjidhjeve të përbashkëta për problemet".
Duke folur në Samitin e 25-të të Këshillit të Kryetarëve të Shteteve të SCO-së në Tianjin të Kinës, Erdoğan e cilësoi organizatën si "jetike" për rritjen e sigurisë energjetike dhe nxitjen e partneriteteve strategjike të infrastrukturës.
Ai përshëndeti hapat e fundit drejt paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në Kaukazin Jugor dhe Azinë Qendrore.
Takimi dy-ditor i SCO-së, i cili filloi të dielën, shënoi samitin e pestë vjetor të organizuar nga Kina që nga themelimi i forumit në vitin 2001.
Më parë, Erdoğan u takua me homologun e tij rus Vladimir Putin në margjinat e samitit.
Përgjegjësia kolektive
Duke folur mbi konfliktet globale, Erdoğan kritikoi dhunën e vazhdueshme në Gaza. "Nuk ka asnjë shpjegim për dështimin në ndalimin e mizorisë 23-mujore në Gaza, ku foshnja, fëmijë dhe të moshuar po vdesin nga uria", tha ai.
Presidenti turk i bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar të përdorë Organizatën e Kombeve të Bashkuara (OKB) si platformë për drejtësi globale, duke e përshkruar atë si "përgjegjësinë tonë kolektive" për t'iu përgjigjur shtypjes me të cilën populli palestinez është përballur për vite me radhë.
Izraeli ka vrarë mbi 63.500 palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri.
Lidhur me Sirinë, Erdoğan theksoi mbështetjen e vazhdueshme për rimëkëmbjen e vendit duke ruajtur integritetin territorial dhe unitetin politik, duke thënë se përpjekje të tilla i sjellin dobi të gjithë rajonit.
Ai përsëriti se Türkiye do të kundërshtojë çdo përpjekje që kërcënon sigurinë ose sovranitetin e Sirisë.
Erdoğan përfundoi duke përshkruar vizionin më të gjerë të politikës së jashtme të Türkiyes, duke theksuar rëndësinë e dialogut, diplomacisë dhe bashkëpunimit bazuar në respektin për sovranitetin dhe integritetin territorial të të gjitha vendeve.
Ai theksoi rëndësinë e zhvillimeve në fushën e energjisë dhe ndërlidhjes për stabilitetin global, zhvillimin ekonomik dhe rritjen e qëndrueshme.