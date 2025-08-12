Diplomatët kryesorë të Azerbajxhanit dhe Armenisë diskutuan të martën mbi zbatimin e një deklarate të përbashkët paqeje, e nënshkruar mes dy vendeve dhe ShBA-së javën e kaluar në Uashington.
Një deklaratë e Ministrisë së Jashtme të Azerbajxhanit njoftoi se Jeyhun Bayramov dhe homologu i tij armen Ararat Mirzoyan biseduan për këtë çështje gjatë një telefonate dhe riafirmuan gatishmërinë për të vazhduar dialogun e drejtpërdrejtë. Ata diskutuan gjithashtu masat për ndërtimin e besimit.
Një deklaratë thuajse identike u publikua edhe nga Ministria e Jashtme e Armenisë.
Të dy fqinjët e Kaukazit Jugor nënshkruan deklaratën e përbashkët në një samit trilateral në Shtëpinë e Bardhë së bashku me Presidentin amerikan Donald Trump të premten, me qëllimin për të përfunduar dekada konflikt, duke marrë angazhime për ndalimin e armiqësive, rihapjen e rrugëve të transportit dhe normalizimin e marrëdhënieve.
Ata ndanë gjithashtu tekstin e marrëveshjes së paqes me 17 pika të hënën, që konfirmon njohjen e ndërsjellë të kufijve, heqjen dorë nga pretendimet territoriale, ndalimin e vendosjes së forcave të palëve të treta përgjatë kufirit të tyre të përbashkët dhe përcakton hapat për krijimin e lidhjeve diplomatike.
Të dy vendet kanë pasur disa luftëra kufitare në rajonin e Karabakut brenda Azerbajxhanit që nga fundi i viteve 1980. Baku çliroi plotësisht territorin e tij në vitin 2023.