Këshilltari i Politikës së Jashtme të Kremlinit, Yuriy Ushakov tha se është arritur marrëveshje për një takim midis presidentit rus, Vladimir Putin dhe presidentit të ShBA-së, Donald Trump në ditët në vijim.
Ushakov tha se Putini priti dje përfaqësuesin special të Trumpit për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, dhe se takimi ishte konstruktiv.
"Mendoj se të dyja palët ishin të kënaqura me rezultatin e takimit. U shkëmbyen pikëpamje mbi vazhdimin e përpjekjeve të përbashkëta për të zgjidhur krizën e Ukrainës. U theksua edhe një herë se marrëdhëniet ruso-amerikane mund të ndërtohen sipas një skenari krejtësisht të ndryshëm, të dobishëm për të dyja palët, dukshëm të ndryshëm nga zhvillimet e viteve të fundit", tha Ushakov.
Lidhur me mundësinë e një takimi midis Putinit dhe Trumpit, Ushakov tha: "Me propozimin e palës amerikane, është rënë dakord që një takim dypalësh në nivelin më të lartë, përkatësisht një takim Putin-Trump të mbahet në ditët në vijim. Palët kanë filluar përgatitjet. Vendndodhja e takimit është rënë dakord gjithashtu. Kjo do të bëhet e ditur më vonë. Java e ardhshme është caktuar si referencë për takimin Putin-Trump, por është e vështirë të thuhet se sa do të zgjasin përgatitjet".
Ushakov tha se Witkoff ngriti idenë e një takimi trepalësh midis Putinit, Trumpit dhe presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, por pala ruse heshti për këtë çështje. "Ne propozojmë të përqendrohemi kryesisht në përgatitjet për takimin me Trumpin. Ne besojmë se është e rëndësishme që ky takim të jetë i suksesshëm dhe produktiv", tha ai.
Presidenti rus, Putin u takua dje në Moskë me Witkoffin, përfaqësuesin special të presidentit amerikan, Donald Trump për Lindjen e Mesme. Kremlini e shpalli takimin e tyre për Ukrainën si të dobishëm dhe konstruktiv.