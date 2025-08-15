SPORT
3 minuta leximi
UEFA përsëri dështoi të thotë se "Izraeli është vrasës"
UEFA, e cila ndërmori menjëherë veprime pas përpjekjes së Rusisë për pushtimin e Ukrainës dhe ndaloi vendin nga turnetë, nuk ndërmori asnjë veprim kundër Izraelit, gjë që u interpretua si hipokrizi.
UEFA përsëri dështoi të thotë se "Izraeli është vrasës"
UEFA përsëri dështoi të thotë se "Izraeli është vrasës" / AA
15 Gusht 2025

Përderisa sulmet gjenocidale të Izraelit vazhdojnë në Rripin e Gazës, qëndrimi hipokrit i UEFA-s ndaj Izraelit vazhdon.

UEFA, e cila nuk e përmendi Izraelin me emër në mesazhin e saj të ngushëllimit për ish-futbollistin palestinez, Suleiman Al-Obaid, i cili u vra nga Izraeli, ajo nuk e përmendi Izraelin as në pankartat e shfaqura para ndeshjes së Super Kupës.

Postimi i ngushëllimit i UEFA-s për "Pele-n palestinez" shkakton zemërim

Mesazhi i mëparshëm i ngushëllimit i UEFA-s për ish-futbollistin palestinez Suleiman Al-Obaid, me nofkën "Pele palestinez", i cili u vra gjatë sulmeve izraelite, ka shkaktuar kritika.

Ndërsa reagimet kundër UEFA-s për mospërmendjen e Izraelit vazhdojnë, ylli egjiptian i Liverpoolit, Mohamed Salah, jo indiferent ndaj çështjes, e kritikoi UEFA-n në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.

UEFA postoi mesazh në lidhje me Al-Obaid, duke thënë: "Lamtumirë Pele-s palestinez, Suleiman Al-Obaid. Një talent që u dha shpresë fëmijëve të panumërt edhe në kohërat më të errëta", ndërsa Salah replikoi: "A mund të na tregoni si, ku dhe pse vdiq?".

Federata Palestineze e Futbollit lëshoi deklaratë duke thënë: "Ish-lojtari i ekipit kombëtar, Suleiman Al-Obaid ra dëshmor gjatë një sulmi nga forcat pushtuese ndërsa priste ndihmë humanitare në Rripin e Gazës".

Gjatë ndeshjes së Superkupës së UEFA-s midis PSG dhe Tottenham Hotspur në stadiumin "Bluenergy" në Udine të Italisë, mungesa e një përmendjeje të vetme të Izraelit në banderolën e shfaqur para ndeshjes shkaktoi zemërim të gjerë.

Në ceremoninë para ndeshjes, UEFA shfaqi dy banderola ku shkruante "Ndalo vrasjen e fëmijëve" dhe "Ndalo vrasjen e civilëve". Për më tepër, UEFA priti dy fëmijë palestinezë në ceremoninë e ndarjes së medaljeve dhe mospërmendja e emrit të Izraelit në pankarta dhe gjetkë shkaktoi zemërim të mëtejshëm.

Të sugjeruara

Standarde të dyfishta nga FIFA dhe UEFA

Derisa numri i palestinezëve të vrarë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 është rritur në të paktën 61.800 dhe numri i të plagosurve në 154.906, Izraeli vazhdoi të shfaqej në ngjarje sportive në 15 muajt para armëpushimit.

Pavarësisht gjenocidit, i cili ka vazhduar për gati dy vjet, organizatat ndërkombëtare sportive nuk kanë arritur të lëshojnë një dënim, e lëre më të vendosin sanksione, ndaj ekipeve dhe sportistëve izraelitë. Ndërsa sportistët po vriten në territoret palestineze, sportistët izraelitë kanë vazhduar të garojnë në turne ndërkombëtare.

Vendimet e marra nga organizatat ombrellë të sportit në lidhje me pushtimin e Ukrainës nga Rusia në vitin 2022, duke injoruar krimet e Izraelit kundër njerëzimit, ishin të rëndësishme.

Vetëm në ditën e dytë të pushtimit rus të Ukrainës, UEFA publikoi një mesazh ku thuhej: "Bashkësia ndërkombëtare është e shqetësuar për sigurinë evropiane. Ne e dënojmë fuqimisht agresionin e vazhdueshëm ushtarak rus në Ukrainë. UEFA po punon për të zhvilluar futbollin në përputhje me frymën olimpike dhe vlerat e përbashkëta evropiane, siç janë paqja dhe respekti për të drejtat e njeriut".

Po atë ditë, FIFA u mblodh dhe njoftoi se nuk do të luheshin ndeshje ndërkombëtare futbolli në Rusi dhe se flamuri dhe himni rus nuk do të përdoreshin në ndeshje. Në ditën e katërt të konfliktit, FIFA dhe UEFA pezulluan pjesëmarrjen e klubeve dhe ekipeve kombëtare ruse në ngjarjet e tyre. Ekipet ruse nuk janë lejuar të marrin pjesë në gara ndërkombëtare që atëherë.

UEFA, e cila ndërmori menjëherë veprime pas përpjekjes së Rusisë për pushtimin e Ukrainës dhe ndaloi vendin nga turnetë, nuk ndërmori asnjë veprim kundër Izraelit, gjë që u interpretua si hipokrizi.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us