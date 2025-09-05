RAJONI
Mbi 7,8 milionë pasagjerë udhëtuan përmes Aeroportit të Tiranës
Zv.kryeministrja Balluku theksoi se 11 gushti shënoi edhe ditën me fluksin maksimal me 53.076 pasagjerë.
Mbi 7,8 milionë pasagjerë udhëtuan përmes Aeroportit të Tiranës / AA
5 Shtator 2025

Zëvendëskryeministrja, njëherësh ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë së Shqipërisë, Belinda Balluku ka deklaruar se numri i pasagjerëve që kanë kaluar përmes Aeroportit të Rinasit, gjatë periudhës janar-gusht shënoi rritje me 9 për qind, duke arritur në më shumë se 7.8 milionë pasagjerë.

Zëvendëskryeministrja Balluku bëri të ditur se gjatë kësaj periudhe u realizuan 42.462 fluturime me një rritje prej 2 për qind krahasuar me 8-mujorin e 2024.

Nga Tirana u fluturua drejt 137 destinacioneve.

Zv.kryeministrja solli në vëmendje se 11 gushti shënoi edhe ditën me fluksin maksimal me 53.076 pasagjerë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
