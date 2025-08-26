RAJONI
Lëshohet për qarkullim ura e re mbi lumin Ibër
Sot është lëshuar në qarkullim ura e re mbi lumin Ibër, që lidh Mitrovicën e jugut me atë të veriut, ka bërë të ditur ministri në detyrë i Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla.

“Të dashur qytetarë të Mitrovicës dhe gjithë Kosovës, urime ura e re”, ka shkruar Sveçla në Facebook, derisa në fotografinë e postuar nga ai shihen vetura e qytetarë duke lëvizur mbi urë.

Edhe zëvëndësministri në detyrë i Infrastrukturës, Hysen Durmishi ka publikuar një video për hapjen e kësaj ure.

“Urime Mitrovicë! Urime për të gjithë qytetarët e Kosovës! E gëzofshim urën e re”, ka shkruar ai.

Qeveria e Kosovës e ndërtoi urën e re mes reagimeve nga serbët lokalë dhe një pjese të komunitetit ndërkombëtar.


