Në vitin 2025, të shtënat në shkolla në ShBA vazhdojnë, duke treguar se dhuna me armë mbetet një sfidë e vazhdueshme edhe në vende që supozohet të jenë strehë të sigurta për fëmijët dhe adoleshentët.
Në incidentin më të fundit, që gjithashtu shkaktoi numrin më të madh të viktimave këtë vit, dy fëmijë të vegjël u vranë të mërkurën kur një person i armatosur hapi zjarr përmes dritareve me xham shumëngjyrësh të Kishës Katolike “Annunciation”, në Minneapolis, Minnesota.
Sulmi, i përshkruar më vonë nga autoritetet si një akt terrorizmi i brendshëm, ndodhi në kohën kur nxënësit e shkollës ishin mbledhur në kishë për meshën e mëngjesit.
Viktimat, të moshës tetë dhe dhjetë vjeç, po merrnin pjesë në meshën e mëngjesit në kishën e bashkangjitur shkollës së tyre, ndërsa 17 të tjerë, përfshirë 14 fëmijë, mbetën të plagosur në atë që autoritetet e përshkruan si një akt terrorizmi i brendshëm dhe një krim urrejtjeje kundër të krishterëve katolikë.
Personi që kreu sulmin u identifikua si 23-vjeçari Robin Westman, “një mashkull i lindur si Robert Westman”, sipas drejtorit të FBI-së, Kash Patel. Sipas policisë, nëna e Westman kishte punuar dikur në shkollë. Ai vdiq në vendngjarje nga një plagë e vetëshkaktuar me armë zjarri.
Më vonë u shfaq një kanal në YouTube që dyshohet se i përkiste autorit, ku disa nga videot e publikuara u përhapën në rrjetet sociale pas sulmit. Në to shfaqeshin fraza urrejtjeje dhe dhune të shkruara mbi armët që Westman dyshohet se përdori, një pushkë, një shotgun dhe një pistoletë.
Disa prej fjalëve mbi armë tregonin një obsesion me autorët e masakrave të mëparshme, me emrat e disa prej tyre të shkruar mbi karikatorët që përdori Westman.
Të shtënat në shkolla në 2025
Sulmi në Kishën “Annunciation” nuk ishte tragjedia e vetme që goditi një shkollë amerikane këtë vit. Madje, edhe përcaktimi i numrit të saktë të incidenteve mbetet i ndërlikuar, pasi statistikat ndryshojnë në varësi të definicioneve dhe metodologjisë së përdorur.
Çdo qytet për sigurinë nga armët
Duke përdorur të dhënat nga K-12 School Shooting Database, organizata raporton të paktën 91 incidente me armë zjarri në ambiente shkollore në vitin 2025, me 31 të vdekur dhe 86 të plagosur në mbarë vendin. Ajo gjithashtu nxjerr në pah një panoramë më të gjerë: çdo ditë në SHBA, 125 persona vriten me armë, gati dy herë më shumë mbeten të plagosur, dhe të panumërt të tjerë preken nga dhuna me armë.
Baza e të dhënave për të shtënat në shkolla K-12
Duke aplikuar standardin më të gjerë, që përfshin çdo incident ku është qëlluar ose është shfaqur armë në pronë të shkollës, pavarësisht nëse ka pasur viktima, regjistron 148 incidente në vitin 2025, me gjithsej 134 viktima të vrarë ose të plagosur.
Java e arsimit
Duke u fokusuar vetëm në të shtënat që kanë shkaktuar të plagosur ose të vdekur gjatë orëve apo aktiviteteve shkollore, dhe duke u bazuar në burime të shumta përfshirë Arkivi i dhunës me armë, deri tani ka regjistruar vetëm 8 incidente në vitin 2025.
Incidente të tjera me shumë viktima këtë vit
Lansdowne High School, Baltimore, Maryland (4 mars)
Një 16-vjeçar u ndoq jashtë një qendre tregtare pranë shkollës përpara se të qëllohej disa herë nga afër. Policia tha se ishte një sulm i izoluar dhe i qëllimshëm. Viktima u dërgua në spital por ndërroi jetë nga plagët.
Antioch High School, Nashville, Tennessee (22 janar)
Dy nxënës u vranë dhe një tjetër mbeti i plagosur kur një 17-vjeçar, nxënës i së njëjtës shkollë, hapi zjarr në mensë. Disa mësues thanë se ai kishte një histori sjelljesh të dhunshme ndaj nxënësve dhe stafit.
Wilmer-Hutchins High School, Dallas, Texas (15 prill)
Një 17-vjeçar hyri në shkollë përmes një dere anësore të mbyllur, që u hap nga një tjetër nxënës, dhe hapi zjarr në një korridor. Katër nxënës meshkuj u qëlluan, njëri prej tyre nga afër, përpara se sulmuesi të arratisej. Të gjithë viktimat mbijetuan.