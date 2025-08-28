BOTA
2 minuta leximi
Presidenti sirian: Bashkëpunimi ekonomik me Libanin, çelës për t’i dhënë fund polarizimit politik
“Na duhet një faqe e re, e pastër, për të përmirësuar marrëdhëniet siriano-libaneze, dhe elementi më i rëndësishëm është fshirja e kujtimeve negative të së kaluarës,” tha Ahmad al-Sharaa.
Presidenti sirian: Bashkëpunimi ekonomik me Libanin, çelës për t’i dhënë fund polarizimit politik
Presidenti sirian: Bashkëpunimi ekonomik me Libanin, çelës për t’i dhënë fund polarizimit politik / AA
28 Gusht 2025

Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha se forcimi i bashkëpunimit ekonomik me Libanin dhe krijimi i një partneriteti ekonomik mes dy vendeve përfaqëson zgjidhjen më të mirë për t’i dhënë fund polarizimit politik.

Deklaratat e Sharaa-s u bënë gjatë takimit të tij të mërkurën në Damask me një delegacion të mediave arabe, sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA). Ai theksoi rëndësinë e “punës së përbashkët për të ruajtur stabilitetin siriano-libanez, veçanërisht në dritën e bumit të madh ekonomik dhe rritjes së kërkesës për investime që po përjeton Siria.”

Sipas Sharaa-s, një partneritet i fuqizuar ekonomik mes dy vendeve mund të arrihet përmes investimeve të suksesshme që përfshijnë tubacione nafte, furnizime me gaz dhe zgjidhje për energjinë elektrike për të dyja, Sirinë dhe Libanin.

“Nëse mund ta bëjmë këtë në mënyrë bashkëpunuese, njerëzit automatikisht do ta lënë pas gjendjen e polarizimit politik”, tha presidenti.

Në lidhje me mosmarrëveshjet e vjetra me grupin libanez Hezbollah, Sharaa tha se Siria dëshiron të hapë “një kapitull të ri” me Libanin.

Të sugjeruara

“Na duhet një faqe e re, e pastër, për të përmirësuar marrëdhëniet siriano-libaneze, dhe elementi më i rëndësishëm është të fshijmë kujtimet negative të së kaluarës”, shtoi ai.

Deklaratat e Sharaa-s shënojnë një ndryshim të dukshëm në politikat e Sirisë ndaj Libanit krahasuar me periudhën e regjimit të rrëzuar, kur marrëdhëniet përcaktoheshin nga ndërhyrja e drejtpërdrejtë përmes pranisë ushtarake dhe presionit politik.

Asadi, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi në dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Ba’ath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.

Një administratë e re tranzitore e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us