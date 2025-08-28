Presidenti sirian Ahmad al-Sharaa tha se forcimi i bashkëpunimit ekonomik me Libanin dhe krijimi i një partneriteti ekonomik mes dy vendeve përfaqëson zgjidhjen më të mirë për t’i dhënë fund polarizimit politik.
Deklaratat e Sharaa-s u bënë gjatë takimit të tij të mërkurën në Damask me një delegacion të mediave arabe, sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA). Ai theksoi rëndësinë e “punës së përbashkët për të ruajtur stabilitetin siriano-libanez, veçanërisht në dritën e bumit të madh ekonomik dhe rritjes së kërkesës për investime që po përjeton Siria.”
Sipas Sharaa-s, një partneritet i fuqizuar ekonomik mes dy vendeve mund të arrihet përmes investimeve të suksesshme që përfshijnë tubacione nafte, furnizime me gaz dhe zgjidhje për energjinë elektrike për të dyja, Sirinë dhe Libanin.
“Nëse mund ta bëjmë këtë në mënyrë bashkëpunuese, njerëzit automatikisht do ta lënë pas gjendjen e polarizimit politik”, tha presidenti.
Në lidhje me mosmarrëveshjet e vjetra me grupin libanez Hezbollah, Sharaa tha se Siria dëshiron të hapë “një kapitull të ri” me Libanin.
“Na duhet një faqe e re, e pastër, për të përmirësuar marrëdhëniet siriano-libaneze, dhe elementi më i rëndësishëm është të fshijmë kujtimet negative të së kaluarës”, shtoi ai.
Deklaratat e Sharaa-s shënojnë një ndryshim të dukshëm në politikat e Sirisë ndaj Libanit krahasuar me periudhën e regjimit të rrëzuar, kur marrëdhëniet përcaktoheshin nga ndërhyrja e drejtpërdrejtë përmes pranisë ushtarake dhe presionit politik.
Asadi, udhëheqësi i Sirisë për gati 25 vjet, u arratis në Rusi në dhjetor, duke i dhënë fund regjimit të Partisë Ba’ath, e cila kishte qenë në pushtet që nga viti 1963.
Një administratë e re tranzitore e udhëhequr nga presidenti Ahmad al-Sharaa u formua në janar.