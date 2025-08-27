BOTA
Trump sulmon George Sorosin: Të ndiqet penalisht për mbështetje të protestave të dhunshme
Presidenti amerikan ka theksuar se Sorosi dhe i biri nuk do të lejohen të veprojnë lirshëm në Amerikë.
27 Gusht 2025

Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se biznesmeni George Soros dhe i biri duhet të ndiqen penalisht me arsyetimin se “kanë mbështetur protestat e dhunshme në ShBA”.

“George Soros dhe i biri i tij i majtë radikal duhet të gjykohen sipas ligjit RICO për mbështetjen e protestave të dhunshme në mbarë ShBA-në. Nuk do t’i lejojmë këta të çmendur të shkatërrojnë edhe më shumë Amerikën”, ka shkruar Trump në platformën me bazë në SHBA “Truth Social”.

Ai ka theksuar se Sorosi dhe i biri nuk do të lejohen të veprojnë lirshëm në Amerikë, duke shtuar: “Sorosi dhe grupi i tij psikopat i kanë shkaktuar dëm të madh vendit tonë. Në këtë përfshihen edhe miqtë e tij të çmendur në Bregdetin Perëndimor. Kini kujdes, po ju shohim”.

Presidenti nuk specifikoi se cili bir duhet të përballet me ndjekje penale, por Soros në vitin 2023 ia dha kontrollin e Fondacioneve të tij multimiliardëdollarëshe të Shoqërisë së Hapur Alex Sorosit. Gjithashtu, është e paqartë se për cilët “miq” e kishte fjalën Trump.

