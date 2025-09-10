BOTA
1 minuta leximi
Mbrojtja ajrore e NATO-s përballet drejtpërdrejt me dronët rusë mbi hapësirën ajrore të Polonisë
Hart tha se ambasadorët e NATO-s po mbanin një takim të rregullt të mërkurën në mëngjes dhe “do të diskutojnë se si NATO iu përgjigj dronëve që hynë në Poloni gjatë natës.”
10 Shtator 2025

Mbrojtja ajrore e NATO-s ndihmoi në neutralizimin e dronëve që hynë në hapësirën ajrore të Polonisë gjatë natës dhe shefi i Aleancës, Mark Rutte, është në kontakt me Varshavën, tha të mërkurën një zëdhënësja e NATO-s.

“Shumë dronë hynë në hapësirën ajrore të Polonisë gjatë natës dhe u përballën me mbrojtjen ajrore polake dhe të NATO-s. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s është në kontakt me udhëheqësinë polake dhe NATO është duke u konsultuar ngushtë me Poloninë,” shkroi zëdhënësja Allison Hart në X.

Hart tha se ambasadorët e NATO-s po mbanin një takim të rregullt të mërkurën në mëngjes dhe “do të diskutojnë se si NATO iu përgjigj dronëve që hynë në Poloni gjatë natës.”

Forcat ruse lëshuan më shumë se 400 dronë dhe raketa ndaj Ukrainës gjatë natës, tha forca ajrore ukrainase, pasi Polonia njoftoi se kishte ngritur mbrojtjen ajrore për të interceptuar “objekte armiqësore.”

Forcat ajrore ukrainase thanë se Moska kishte lëshuar 415 dronë dhe 43 raketa në sulmin që, sipas zyrtarëve ukrainas, la të paktën një të vdekur.

Njësitë e mbrojtjes ajrore rrëzuan 386 dronë dhe 27 raketa, shtuan forcat ajrore.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
