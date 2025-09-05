Deklarata e Presidentit rus Vlladimir Putin se synimi i Kievit për anëtarësim në BE është "zgjedhja e saj legjitime" tregon se Moska e kishte pranuar realitetin "me vonesë", tha të premten Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy.
"Më në fund, po dëgjojmë sinjale nga Rusia se ata tashmë po e pranojnë anëtarësimin e Ukrainës në Bashkimin Evropian. Është për të ardhur keq që ata po e pranojnë realitetin me një vonesë të tillë", tha Zelenskyy në një konferencë shtypi me Presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, sipas mediave ukrainase.
Ai shtoi: "Që nga viti 2013, Rusia ka lëvizur drejt një ideje kaq të thjeshtë. Por tani disa miq të tjerë të mëdhenj të Rusisë në Evropë duhet ta dëgjojnë këtë. Edhe nëse Putini nuk kundërshton, qëndrimet e disa vendeve, veçanërisht Hungarisë, në lidhje me grupet e negociatave duken vërtet të çuditshme."
Të martën, Putin tha gjatë bisedimeve me kryeministrin sllovak Robert Fico në Pekin se Rusia nuk kundërshton anëtarësimin e Ukrainës në BE, por vazhdon ta refuzojë pranimin e saj në NATO.
Ai theksoi se qëndrimi i Moskës ndaj dy organizatave mbetet i ndryshëm, ndërsa përsëriti kundërshtimin e Rusisë ndaj asaj që ai e quajti grusht shteti i mbështetur nga Perëndimi në Kiev në vitin 2014.