"Ne si evropianë aktualisht nuk po luajmë rolin që duam të luajmë në botë dhe rolin që duhet të luajmë për të siguruar që interesat tona të mbrohen në mënyrë të mjaftueshme", tha Merz.
5 Shtator 2025

Kancelari gjerman dhe kryetari i Partisë së Bashkimit Kristian Demokrat (CDU), Friedrich Merz, tha se është i shqetësuar nga fakti që evropianët nuk po luajnë rolin që duhet për të mbrojtur në mënyrë adekuate interesat e tyre në botë.

Në një intervistë të transmetuar në internet në kanalin e partisë së tij, "CDU TV", Merz vlerësoi politikën e jashtme të qeverisë gjermane që mori detyrën më 6 maj.

Duke deklaruar se është arritur një kthim në unitet dhe solidaritet në Evropë, Merz mbrojti idenë se kjo është për shkak të përpjekjeve të qeverisë gjermane, dhe veçanërisht të kancelarit gjerman.

"Ky është roli që pritet prej nesh dhe për shkak se është në interesin tonë, dua t'i përmbush këto pritje", tha Merz. Ai vuri në dukje se evropianët gjithashtu shohin mundësitë e kufizuara për veprim brenda krahut evropian të NATO-s.

Duke iu referuar luftës në Ukrainë, Merz u shpreh: "Kjo më shqetëson dhe më preokupon. Aktualisht, ne nuk jemi në gjendje të ushtrojmë presion të mjaftueshëm mbi (Presidentin rus Vlladimir) Putin për t'i dhënë fund kësaj lufte. Ne jemi të varur nga ndihma amerikane".

Ai theksoi se vende si Kina, India dhe Brazili kanë krijuar partneritete të reja me Rusinë. "Fakti që më preokupon, dhe duhet ta pranoj më shqetëson, është se ne si evropianë aktualisht nuk po luajmë rolin që duam të luajmë në botë dhe rolin që duhet të luajmë për të siguruar që interesat tona të mbrohen në mënyrë të mjaftueshme", tha Merz.


