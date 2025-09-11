TÜRKİYE
1 minuta leximi
Kryeparlamentari turk: Sulmet e fundit të Izraelit ndaj rajonit të shërbejnë si një thirrje zgjimi
Izraeli “e ka bërë edhe një herë të qartë se nuk e njeh sovranitetin e asnjë vendi”, tha Numan Kurtulmuş.
11 Shtator 2025

Sulmet e fundit të Izraelit ndaj vendeve të rajonit duhet të shërbejnë si “thirrje zgjimi”, tha sot kryetari i parlamentit turk, Numan Kurtulmuş.

Komentet e Kurtulmuşit erdhën në një takim të Komitetit Kombëtar të Solidaritetit, Vëllazërisë dhe Demokracisë, i cili u krijua në parlamentin turk si pjesë e procesit të fundit “Türkiye pa terror”.

Duke deklaruar se sulmet e Izraelit në Katar, Tunizi dhe Jemen janë shenja të reja rreth qëndrimeve të tij agresive në rajon, ai tha se Izraeli “e ka bërë edhe një herë të qartë se nuk e njeh sovranitetin e asnjë vendi”.

“Ka demonstruar edhe një herë se ka një marrëdhënie armiqësore ndaj pothuajse të gjithë njerëzve të rajonit”, shtoi ai.

Kurtulmuş tha gjithashtu se që nga dita kur filluan mbledhjet e komitetit, një nga qëllimet e tij themelore ka qenë të sigurojë që një “Türkiye pa terror do të jetë garancia e një rajoni pa terror”.

Ai shprehu gjithashtu shpresën jo vetëm për një Türkiye ku armët heshtin, por për një rajon të tërë ku ato gjithashtu heshtin, “ku mbizotëron vëllazëria dhe ku dallimet etnike, sektare dhe politike midis njerëzve nuk transformohen në shkaqe konflikti, por në mjete integrimi dhe bashkimi”.


