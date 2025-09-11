TÜRKİYE
1 minuta leximi
Türkiye mohon pretendimet se Izraeli po shënjestron asetet e FA-ve Turke në Siri
Zëdhënësi i Ministrisë turke të Mbrojtjes, Zeki Aktürk, i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të veprojë kundër Izraelit, duke paralajmëruar se nëse Izraeli nuk ndalet, sulmet e pamatura, si në Katar, do ta çojnë rajonin në katastrofë.
Türkiye mohon pretendimet se Izraeli po shënjestron asetet e FA-ve Turke në Siri
Türkiye mohon pretendimet se Izraeli po shënjestron asetet e FA-ve Turke në Siri / AA
11 Shtator 2025

Pretendimet se Izraeli po shënjestron asetet e Forcave të Armatosura Turke në Siri janë të pabaza dhe nuk pasqyrojnë të vërtetën, thanë të enjten burime të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Türkiyes.

Ndërkohë, duke folur në një konferencë shtypi javore në Ankara të enjten, zëdhënësi i ministrisë, Zeki Aktürk, i kërkoi komunitetit ndërkombëtar të veprojë kundër Izraelit, duke paralajmëruar se nëse Izraeli nuk ndalet, sulmet e pamatura, si në Katar, do ta çojnë rajonin në katastrofë.

Sulmi i Izraelit në Katar dëshmon se Tel Avivi e ka bërë terrorizmin një politikë shtetërore, ushqehet me konfliktin dhe kundërshton paqen, deklaroi Aktürk.

Të sugjeruara

Türkiye qëndron "plotësisht me Katarin kundër këtij sulmi, i cili është një shkelje e hapur e sovranitetit të tij", shtoi ai.

Të martën, ushtria izraelite tha se kreu një "sulm të saktë që shënjestronte udhëheqjen e lartë" të grupit palestinez Hamas në kryeqytetin e Katarit, Doha.

Sulmi ka shkaktuar një valë dënimesh, duke e quajtur sulmin një shkelje të hapur të sovranitetit të Katarit dhe ligjit ndërkombëtar.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us