Mijëra protestues pro Palestinës u mblodhën në sheshin Beyazit të Istanbulit sonte në mbrëmje pas namazit të akshamit për të shprehur kundërshtimin e tyre ndaj gjenocidit izraelit dhe urisë në Rripin e Gazës, raporton Anadolu.
E organizuar me moton “Bëhu shpresë për Gazën”, demonstrata vazhdoi me një marshim drejt Xhamisë historike të Ajasofjas.
Pjesëmarrësit synuan rritjen e ndërgjegjësimit për krizën humanitare dhe të shprehnin solidaritet me popullin e Gazës mes dhunës në rritje dhe mungesave të mëdha të ushqimit dhe furnizimeve mjekësore.
Organizatorët i bënë thirrje bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë veprime urgjente për t’i dhënë fund vuajtjeve.
Izraeli po përballet me zemërim në rritje për shkak të luftës shkatërruese në Gaza, ku më shumë se 61.000 persona janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë së përgjithshme.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me luftën në enklavën palestineze.