Të paktën shtatë palestinezë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën të shtunën, pasi forcat izraelite kryen disa sulme në Rripin e Gazës duke shënjestruar civilë dhe persona që kërkonin ndihma, sipas burimeve mjekësore.
Stafi mjekësor në Spitalin al-Awda raportoi se kanë pranuar trupat e pesë personave dhe 33 të plagosur pas një sulmi izraelit ndaj një grupi civilësh në veri të kampit të refugjatëve Nuseirat, në qendër të Gazës.
Dy palestinezë të tjerë u vranë dhe një tjetër u plagos kur forcat izraelite hapën zjarr ndaj turmave që prisnin pranë një pike shpërndarjeje ndihmash në rrugën Salah al-Din, në jug të Wadi Gazës.
Raportet lokale gjithashtu konfirmuan bombardime nga artileria izraelite në lagjen Zeitoun në juglindje të qytetit të Gazës, njëkohësisht me një sulm me dron pranë xhamisë al-Shaheed, në lindje të kampit të refugjatëve al-Bureij, në qendër të Gazës.
Izraeli po përballet me zemërim në rritje për luftën e tij vdekjeprurëse në Gaza, ku më shumë se 61.300 persona janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë masive.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu po përballet me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.