LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Gaza: 7 palestinezë të vrarë, dhjetëra të plagosur nga sulmet izraelite
Stafi mjekësor në Spitalin al-Awda raportoi se kanë pranuar trupat e pesë personave dhe 33 të plagosur pas një sulmi izraelit ndaj një grupi civilësh në veri të kampit të refugjatëve Nuseirat, në qendër të Gazës.
Gaza: 7 palestinezë të vrarë, dhjetëra të plagosur nga sulmet izraelite
Gaza: 7 palestinezë të vrarë, dhjetëra të plagosur nga sulmet izraelite / TRT Balkan
13 orë më parë

Të paktën shtatë palestinezë u vranë dhe dhjetëra të tjerë u plagosën të shtunën, pasi forcat izraelite kryen disa sulme në Rripin e Gazës duke shënjestruar civilë dhe persona që kërkonin ndihma, sipas burimeve mjekësore.

Stafi mjekësor në Spitalin al-Awda raportoi se kanë pranuar trupat e pesë personave dhe 33 të plagosur pas një sulmi izraelit ndaj një grupi civilësh në veri të kampit të refugjatëve Nuseirat, në qendër të Gazës.

Dy palestinezë të tjerë u vranë dhe një tjetër u plagos kur forcat izraelite hapën zjarr ndaj turmave që prisnin pranë një pike shpërndarjeje ndihmash në rrugën Salah al-Din, në jug të Wadi Gazës.

Raportet lokale gjithashtu konfirmuan bombardime nga artileria izraelite në lagjen Zeitoun në juglindje të qytetit të Gazës, njëkohësisht me një sulm me dron pranë xhamisë al-Shaheed, në lindje të kampit të refugjatëve al-Bureij, në qendër të Gazës.

Të sugjeruara

Izraeli po përballet me zemërim në rritje për luftën e tij vdekjeprurëse në Gaza, ku më shumë se 61.300 persona janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë masive.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu po përballet me një proces për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Protesta në Prishtinë, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ngre zërin me rezolutë, pa dallime partish?
Erdoğan vlerëson mbështetjen e Senegalit për Palestinën
Protestë masive kundër Gjykatës Speciale për krime të luftës në Kosovë
Tre anëtarë të një familjeje humbën jetën nga shembja e një ndërtese në Halep
Trump kërkon dorëheqjen e shefit të Intel për lidhje të dyshuara me Kinën
Izraeli dhe Egjipti nënshkruajnë marrëveshje për eksportin e gazit prej 35 miliardë dollarësh
Mbi 800 sportistë të vrarë në Gaza mes gjenocidit dhe urisë nga Izraeli
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
BE-ja: Situata humanitare në Gaza "shumë e vështirë" për shkak të bllokadës së zgjatur izraelite
Skocia shqyrton vendosjen e bojkotit formal ndaj Izraeli
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Kryediplomati turk viziton Sirinë, takohet me presidentin Al-Sharaa
Turkish Airlines transportoi 51,2 milionë pasagjerë në periudhën janar-korrik
MPF-ja: Fondacioni izraelito-amerikan i shpërndarjes së ndihmave në Gaza "vrasje e orkestruar”
Kryediplomati turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun rus Lavrov
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us