Ministria e Shëndetësisë e Gazës tha të martën se 185 persona, përfshirë 12 fëmijë, kanë vdekur nga uria në gusht, shifra më e lartë mujore e regjistruar që nga fillimi i luftës së Izraelit në enklavë gati dy vjet më parë.
Ministria tha se 70 nga vdekjet ndodhën pasi sistemi i monitorimit të urisë i mbështetur nga OKB-ja, Klasifikimi i Fazës së Integruar të Sigurisë Ushqimore (IPC), e shpalli zyrtarisht Gazën zonë urie muajin e kaluar.
Zyrtarët e shëndetësisë raportuan se më shumë se 43 mijë fëmijë nën 5 vjeç vuajnë nga kequshqyerja, së bashku me 55 mijë gra shtatzëna dhe që ushqejnë me gji.
Ata shtuan se 67 për qind e grave shtatzëna tani janë anemike, shkalla më alarmante e dokumentuar në vite.
Ministria paralajmëroi për pasoja katastrofike nëse furnizimet emergjente me ushqim dhe mjekësore nuk dorëzohen menjëherë, duke përmendur përshkallëzimin e shpejtë të vdekjeve të lidhura me urinë.
Izraeli ka vrarë më shumë se 63.500 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.