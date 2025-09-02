LUFTA NË GAZA
Izraeli thërret 60.000 rezervistë për pushtimin e Qytetit të Gazës
Trupat do të pajisen me pajisje të plota luftarake, ndërsa plani i Netanyahut për ta ripushtuar Qytetin e Gazës përparon.
2 Shtator 2025

Izraeli ka filluar mobilizimin e rreth 60.000 rezervistëve për të marrë pjesë në pushtimin e planifikuar të Qytetit të Gazës, konfirmoi ushtria të martën, duke sinjalizuar një përshkallëzim të madh në luftën gjenocidale që tani është në muajin e saj të 23-të.

Ushtria tha se rezervistëve do t'u jepen armë, pajisje personale dhe pajisje të plota taktike, me njësi që do të kryejnë stërvitje në luftime urbane dhe në terren të hapur "për ta rritur gatishmërinë për misionet e ardhshme".

E përditshmja izraelite Maariv tha se mobilizimi do t'i shihte rezervistët që do të kryenin tri deri në katër ditë trajnimi përpara se disa të ricaktoheshin për t’i zëvendësuar trupat e rregullta të stacionuara në frontin verior.

Ky hap vjen pas shpalljes së Qytetit të Gazës të premten si një "zonë e rrezikshme luftimi", e shoqëruar me bombardime dhe shkatërrime të rënda që tashmë kanë shkaktuar viktima masive civile dhe shkatërrime të gjera. Zyra e Medias së Qeverisë së Gazës ka akuzuar ushtrinë për vendosjen e robotëve të mbushur me eksplozivë dhe për miratimin e një strategjie "tokë të djegur". Mobilizimi është pjesë e një plani të ripushtimit me faza të miratuar nga qeveria e Kryeministrit Benjamin Netanyahu më 8 gusht. Sipas transmetuesit publik të Izraelit KAN, strategjia kërkon që banorët të detyrohen të zhvendosen në jug, duke rrethuar Qytetin e Gazës, dhe më pas të nisin inkursione më të thella në zonat e banuara.

Izraeli ka vrarë më shumë se 63.600 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me zi buke.

Në nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhërarreste për Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
