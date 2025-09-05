BE-ja ka gjobitur kompaninë e teknologjisë Google me 2,95 miliardë euro (rreth 3,5 miliardë dollarë) për shkelje të rregullave të konkurrencës në aktivitetet e saj të reklamimit digjital.
Komisioni i BE-së njoftoi të premten se kishte përfunduar hetimin e tij ndaj kompanisë amerikane Google për shkelje të rregullave të konkurrencës së BE-së në sektorin e teknologjisë së reklamimit.
Deklarata tha se Google u zbulua se kishte shkelur rregullat duke favorizuar shërbimet e veta të teknologjisë së reklamimit onlajn mbi konkurrentët e saj dhe se për këtë arsye kompania u gjobit.
Deklarata tregoi gjithashtu se Komisioni i BE-së i kishte urdhëruar Google-it të ndërpresë praktikat e saj preferenciale dhe të eliminojë konfliktet e interesit në zinxhirin e furnizimit me teknologji reklamimi, duke vënë në dukje se kompania duhet të njoftojë zyrtarisht BE-në për hapat që do të ndërmarrë në këtë drejtim brenda 60 ditëve.
BE-ja, e cila nisi një hetim konkurrence ndaj Google-it për reklamat në vitin 2021, e akuzoi kompaninë në vitin 2023 për shkelje të rregullave të konkurrencës në aktivitetet e saj të reklamimit digjital.
BE-ja pretendoi se Google kishte abuzuar me pozicionin e saj që nga viti 2014 për të favorizuar shërbimet e veta në tregjet dhe përzgjedhjen e reklamave, duke i mundësuar asaj të ngarkonte tarifa më të larta për shërbimet që ofron.
Ajo deklaroi se kjo sjellje përbënte shkelje të rregullave të BE-së që ndalojnë abuzimin me një pozicion dominues në treg.