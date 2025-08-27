Koreja e Jugut ka miratuar sot një ligj për ta ndaluar përdorimin e telefonave celularë dhe pajisjeve digjitale gjatë orëve të mësimit në shkolla.
Ndalimi u miratua nga Asambleja Kombëtare si një rishikim i Aktit të Arsimit Fillor dhe të Mesëm në një marrëveshje të rrallë dypartiake midis Partisë Demokratike në pushtet dhe Partisë së Fuqisë Popullore në opozitë, raportoi “Korea JoongAng Daily”.
Ndalimi është planifikuar të hyjë në fuqi nga gjysmëvjetori i ardhshëm pranveror, në muajin mars.
Sipas ligjit të ri, nxënësit me aftësi të kufizuara ose ata që marrin arsim special mund t’i përdorin pajisjet si mjete ndihmëse me miratim paraprak.
Çdo shkollë do të lejohet gjithashtu të krijojë politikat e veta në përputhje me ligjin e ri, siç është ndalimi i plotë i telefonave në kampus.
Shkelja e ndalimit do të ndëshkohet me paralajmërime dhe këshillim, masa disiplinore dhe udhëzime nga autoritetet shkollore.
Ligji i ri vjen pas njoftimit të mëparshëm administrativ të Ministrisë së Arsimit të Koresë së Jugut që kufizonte përdorimin e telefonave inteligjentë gjatë orës së mësimit në vitin 2023.
Muajin e kaluar, Australia, vendi i parë që ndaloi fëmijët nën 16 vjeç të përdorin platformat e mediave sociale, e zgjeroi ndalimin për të përfshirë YouTube-n, pasi më parë kishte kufizuar X-in, Instagramin dhe të tjera. Ndalimi do të hyjë në fuqi më vonë këtë vit.