BIZNES & TEKNOLOGJI
2 minuta leximi
Shitjet e Starbucks në Malajzi bien me 36 për qind për shkak të bojkotit për Gazën
Të ardhurat e kompanisë ranë në 113 milionë dollarë gjatë vitit financiar, ndërsa humbjet neto arritën në 69 milionë dollarë, si pasojë e “ndikimit të zgjatur të ndjenjës së krijuar nga konflikti në Lindjen e Mesme”.
Shitjet e Starbucks në Malajzi bien me 36 për qind për shkak të bojkotit për Gazën
Shitjet e Starbucks në Malajzi bien me 36 për qind për shkak të bojkotit për Gazën / AA
29 Gusht 2025

Shitjet e Starbucks në Malajzi bien me 36 për qind për shkak të bojkotit lidhur me sulmet e Izraelit në Gaza

Zinxhiri amerikan i kafesë, Starbucks, ka regjistruar një rënie prej 36 për qind të shitjeve vjetore në Malajzi gjatë vitit financiar që përfundoi në qershor, si pasojë e protestave dhe thirrjeve për bojkot ndaj sulmeve të Izraelit në Gaza, sipas rezultateve financiare të publikuara të mërkurën nga kompania malajziane Berjaya Food Berhad, e cila zotëron licencën e markës në vend.

Për të gjithë vitin financiar që përfundoi në qershor 2025, të ardhurat e Starbucks në Malajzi ranë në 477 milionë ringgitë malajzianë (113 milionë dollarë). Kompania gjithashtu raportoi një humbje neto prej 69 milionë dollarësh për të njëjtën periudhë.

Vetëm gjatë prillit–qershorit, të ardhurat u tkurrën në 27,4 milionë dollarë, ndërsa humbjet totale arritën në 44,4 milionë dollarë.

“Rënia e të ardhurave i atribuohet kryesisht ndikimit të zgjatur të ndjenjës së krijuar nga konflikti në Lindjen e Mesme, i cili ka ndikuar në dinamikat e tregut dhe në modelet e shpenzimit të konsumatorëve”, tha kompania në një deklaratë.

Kërkesat për bojkot të firmave perëndimore që dyshohen për lidhje apo mbështetje ndaj Izraelit janë shtuar ndjeshëm mes luftës së vazhdueshme kundër Rripit të Gazës.

Izraeli ka vrarë mbi 63.000 palestinezë, duke shkaktuar urie masive dhe shkatërrim të gjerë në enklavën bregdetare, ndërsa përballet me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në Gaza.

Të sugjeruara
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us