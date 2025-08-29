Shitjet e Starbucks në Malajzi bien me 36 për qind për shkak të bojkotit lidhur me sulmet e Izraelit në Gaza
Zinxhiri amerikan i kafesë, Starbucks, ka regjistruar një rënie prej 36 për qind të shitjeve vjetore në Malajzi gjatë vitit financiar që përfundoi në qershor, si pasojë e protestave dhe thirrjeve për bojkot ndaj sulmeve të Izraelit në Gaza, sipas rezultateve financiare të publikuara të mërkurën nga kompania malajziane Berjaya Food Berhad, e cila zotëron licencën e markës në vend.
Për të gjithë vitin financiar që përfundoi në qershor 2025, të ardhurat e Starbucks në Malajzi ranë në 477 milionë ringgitë malajzianë (113 milionë dollarë). Kompania gjithashtu raportoi një humbje neto prej 69 milionë dollarësh për të njëjtën periudhë.
Vetëm gjatë prillit–qershorit, të ardhurat u tkurrën në 27,4 milionë dollarë, ndërsa humbjet totale arritën në 44,4 milionë dollarë.
“Rënia e të ardhurave i atribuohet kryesisht ndikimit të zgjatur të ndjenjës së krijuar nga konflikti në Lindjen e Mesme, i cili ka ndikuar në dinamikat e tregut dhe në modelet e shpenzimit të konsumatorëve”, tha kompania në një deklaratë.
Kërkesat për bojkot të firmave perëndimore që dyshohen për lidhje apo mbështetje ndaj Izraelit janë shtuar ndjeshëm mes luftës së vazhdueshme kundër Rripit të Gazës.
Izraeli ka vrarë mbi 63.000 palestinezë, duke shkaktuar urie masive dhe shkatërrim të gjerë në enklavën bregdetare, ndërsa përballet me një çështje për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në Gaza.
