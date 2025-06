Pas paralajmërimeve se do të ketë krizë energjetike në gjithë Evropën, përfshirë edhe Kosovën, kryeministri i këtij vendi, Albin Kurti u deklarua se po bëjnë remonte të njësive Kosova A dhe B, në mënyrë që të ketë sa më shumë prodhim vendor. Kurti ka thënë se në këtë dimër dhe në një periudhë në vijim, nuk do të mund të eliminohet përdorimi i qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike në vendin tonë.

“Ne kemi shumë qymyrë, ne do të dëshironim që sa më parë të vijë një ditë kur nuk do të mund të kemi nevojë që të ndotet ambienti, mirëpo në këtë dimër dhe në një periudhë në vijim që nuk mund ta parashikojmë tani, nuk do të mund ta eliminojmë përdorimin e qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike në vendin tonë”, tha Kurti dhe shtoi se punojnë për të kaluar një dimër sa më të lehtë.

Ai ndërkohë nuk ka përjashtuar as mundësinë e subvencionimit për energjinë elektrike, kështu që të kalohet sa më lehtë stina e dimrit.

“Ne gjithmonë jemi në ballë të betejave që i kanë qytetarët e Republikës, përfshirë këtu edhe subvencionimin që bëjmë.. Qeveria e Republikës së Kosovës gjithmonë ka ndarë mjete për subvencionim në mënyrë që kostoja të mos reflektohet, apo sa më pak të reflektohet te qytetari, pra është fjala për koston e shtuar në kushtet e krizës energjetike”, ka përfunduar Kurti.