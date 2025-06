Pas suksesit të klubit futbollistik Skendërbeu nga Korça, i cili në vitet 2015 dhe 2017 u kualifikua në fazën e grupeve në Ligën Europa, sonte ekipet shqiptare Ballkani nga Kosova dhe Shkupi nga Maqedonia e Veriut do të luftojnë për një vend në fazën e grupeve të Ligës së Konferencës.

Një skuadër futbollisitike shqiptare do të jetë pjesë e edicionit të sivjet të Ligës së Konferencës. Lufta në fushën e gjelbër mes Shkupit dhe Ballkanit fillon sonte në Stadiumin “Toshe Proeski” në Shkup. Kampionët e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut në futboll deri te kjo përballja vijnë pas disa garave për kualifikime në Ligën e Kampionëve dhe Liga Europa. Ekipi i Shkupit deri më tani zhvilloi ndeshje kundër skuadrës së Lincolnit nga Gjiblartari, vazhdoi me Dinamo Zagrebin në Kroaci, dhe së fundmi u përballë me skuadrën e Shamrock Rovers nga Irlanda.

Futbollistët e Ballkanit, ndeshjën e parë të kualifikimeve për Ligën e Kampionëve e nisën në Lituani, kundër ekipit të Zhalgisirit. Kjo në fakt ishte edhe debutimi i ekipit nga Theranda në Evropë. Rrugëtimin e tyre skuadra e Ballkanit, më pas e vazhdoi në San Marino, kundër ekipit La Fiorita. Dhe, përfundimisht deri në play-off, për Ligën e Konferencës arritën pasi e eliminuan në penalti skuadrën e Klasvikut nga Ishujt Faroe.

Ilir Daja, çelësi i suksesit?Faza e grupeve në garat evropiane në futboll për trajnerin e Ballkanit, Ilir Daja, nuk është e panjohur. Një përvojë të tillë ai e kishte shijuar me ekipin e Skenderbeut nga Korça në vitin 2017, kur kishte arritur të kualifikohet në fazën e grupeve në Ligën e Evropës. Ngjashëm si në ndeshjën e fundit kundër Klasvik, trajneri Daja, në vitin 2017 e kishte udhëhequr ekipin e Skendërbeut në penaltit kundër ekipit Mlada Boleslav nga Çekia. Në prag të ndeshjes me FC Shkupi, kampionët e Kosovës janë forcuar edhe më një sulmues nga Mali i Zi.

Shkupi në Evropë me mbështetje nga TürkiyeMe përkrahjen e sponsorit nga Türkiye, ekipi shqiptar Shkupi nga Maqedonia e Veriut, synon të shkruaj një faqe të re në historinë shumëvjeçare të klubit. Garat e viteve të kaluara të Shkupit në kualifikimet për Europa Ligën apo Ligën e Kampionëve, dhe përvoja e fituar në këto ndeshje mendohet të jetë një përparësi për “pëllumbat” nga Çairi, (pjesa e vjetër e Shkupit). Sipas stafit drejtues dhe ekipit të trajnerëve në krye me Goce Sedllovski, ekipi i ka bërë përgatitjet e duhura dhe është i gatshëm për ndeshjen me Ballkanin, me të cilët deri më tani janë përballur vetëm në ndeshje miqësore.

Çka është Konferencë Liga e Europës?Konferencë Liga e Europës është gara e tretë e UEFA-s, për klube dhe do të zhvillohet në të njëjtën kohë me Ligën e Kampionëve dhe Ligën e Evropës.Kjo është një garë evropiane e kategorisë të tretë, pas garës më prestigjioze, Ligës së Kampionëve dhe garës dytësore, Ligës së Evropës.

Qëllimi për jetësimin e kësaj lige është për t’u dhënë më shumë klubeve mundësi në futbollin evropian, posaçërisht atyre nga vendet që e kanë shumë të vështirë të kualifikohen në garat e UEFA-s. Finalja e parë e këtij kompetencioni u zhvilluan sivjet në Tiranë, ku u ndeshën ekipi i Romës me atë të Fezenoord-it. Kupën e parë të kësaj gare e fitoj Roma.