Ekipi turk i reagimit kibernetik, Ekipi i Reagimit ndaj Emergjencave Kompjuterike, i ka kërkuar një raport teknik kompanisë Google lidhur me shkakun e ndërprerjes së madhe që ndodhi të enjten, tha zëvendësministri i transportit dhe i infrastrukturës.
“Ka një ndërprerje që prek Türkiyen dhe rajonin evropian në Google, Android dhe shërbimet e lidhura”, shkroi Omer Fatih Sayan në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Ai tha se po e ndjekin nga afër procesin.
“Këto ndërprerje tregojnë sa të rëndësishme janë produktet dhe softuerët vendas e kombëtarë. Për këtë arsye, kemi punuar gjerësisht për të rritur përmbajtjen vendase si në aspektin e softuerit ashtu edhe të pajisjeve për 5G”, theksoi Sayan.
“Ne do të rrisim më tej shkallën aktuale të përmbajtjes vendase prej 60%,” shtoi ai.
Shërbimet e kompanisë Google raportohet se ishin të paarritshme për miliona përdorues në disa vende, kryesisht në Evropën Juglindore.
Sipas DownDetector, një valë raportimesh nga përdorues që kishin vështirësi në qasjen te shërbimet e Google si YouTube, Gmail, Chrome, Maps, Google Translate dhe të tjera, filloi në orën 07:00 GMT.
“Pati një rritje të raportimeve që filloi në orën 07:10 GMT. Gjatë ndërprerjes, morëm raportime nga Türkiye, Bullgaria, Greqia, Gjeorgjia, Kroacia, Serbia, Rumania, Maqedonia e Veriut, Armenia, Azerbajxhani dhe nga 16 vende të tjera,” shkroi faqja gjurmuese Outage.Report.