Fillon prodhimi masiv i tankut kryesor të betejës turk Altay
Fabrika e BMC-së në Ankara përdor robotë industrialë dhe teknologji prodhimi të gjeneratës së re për të ndërtuar tankun, që nga prodhimi i shasisë deri te linja përfundimtare e montimit.
5 Shtator 2025

Tanku i ri kryesor i betejës i Türkiyes, i quajtur “Altay”, ka filluar prodhimin masiv në fabrikën e kompanisë turke të automobilave BMC në Ankara.

I pajisur me teknologji moderne, Altay fuqizohet nga motori BATU, i zhvilluar nga BMC Power, një degë e BMC.

Fabrika e BMC-së në Ankara përdor robotë industrialë dhe teknologji prodhimi të gjeneratës së re për të ndërtuar tankun, që nga prodhimi i shasisë deri te linja përfundimtare e montimit.

Kryetari i BMC-së, Fuat Tosyali, tha për Anadolu se kompania po përjeton gëzimin e realizimit të një ëndrre njëqindvjeçare të Türkiyes.

Ai theksoi se motorët ushtarakë vendas po zhvillohen në BMC Power që nga viti i kaluar, me fuqi që varion nga 400 deri në 1.500 kuaj fuqi (hp).

“Fabrika jonë ka filluar tashmë prodhimin masiv, pasi vetëm vitin e kaluar hodhëm themelet e saj, presim që ajo të plotësojë nevojat e Forcave të Armatosura Turke dhe vendeve aleate në industrinë e mbrojtjes,” tha Tosyali.

Ai shtoi se grupi i fuqisë BATU, një motor i prodhuar tërësisht brenda vendit, duhet të kalojë disa procese përpara se të përdoret në tanket e BMC-së.

“Ky grup fuqie duhet të ‘përshkojë’ 10.000 kilometra dhe gjithashtu të kalojë disa teste performance,” tha ai.

“Deri më tani, nuk është vërejtur asnjë problem në programin e grupit tonë të fuqisë, dhe të gjitha komponentët, përfshirë sistemet e ajrit dhe të mbrojtjes, po testohen së bashku me tankun.”

“Në këtë fabrikë, ne do të prodhojmë si Altay, ashtu edhe mjetin e ri luftarak të blinduar tetë me tetë, Altug,” shtoi ai.

Presidenti i Agjencisë së Industrisë së Mbrojtjes (SSB), Haluk Gorgun, tha se agjencia ofroi mbështetje të jashtëzakonshme për këtë sukses, duke shtuar se vetë presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ishte i përfshirë në proces, duke ndjekur nga afër zhvillimet e investimit.

“Pothuajse çdo ditë takohemi për këtë projekt, më e rëndësishmja për ne është se kjo fabrikë ka filluar tani prodhimin masiv,” tha ai.

“Tanket që ofruam vitin e kaluar për testim treguan të gjitha aftësitë e tyre dhe kaluan me sukses provat, dhe tani që fabrika jonë është gjithashtu gati, ne do t’i prodhojmë tanket këtu dhe do t’i dorëzojmë ato forcave tona,” shtoi ai.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
