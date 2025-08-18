RAJONI
2 minuta leximi
Gjykata hodhi poshtë ankesën, përfundon mandati i Dodikut si president i RS-së
Në njoftim thuhet se vendimi i KQZ-së përcaktoi përfundimin e mandatit të Dodikut, i cili u zgjodh në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022 nga lista e "Unionit të Social Demokratëve të Pavarur - SNSD - Millorad Dodik".
Gjykata hodhi poshtë ankesën, përfundon mandati i Dodikut si president i RS-së
Gjykata hodhi poshtë ankesën, përfundon mandati i Dodikut si president i RS-së / AP
18 Gusht 2025

Gjykata e Apelit e Bosnjë e Hercegovinës e ka hedhur poshtë si të pabazuar ankesën e presidentit të Republikës Sërpska (RS), Millorad Dodik, kundër vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) që përcaktoi ndërprerjen e mandatit të tij si president i entitetit.

"Këshilli i Divizionit të Apelit të Gjykatës së Bosnjë e Hercegovinës sot, më 18 gusht 2025, në një seancë të mbyllur dhe brenda afatit ligjor, miratoi dhe dërgoi një vendim me të cilin hodhi poshtë si të pabazuar ankesën e presidentit të Republikës Sërpska, Millorad Dodik", thuhet në njoftimin e gjykatës së apelit.

Në njoftim thuhet se vendimi i KQZ-së përcaktoi përfundimin e mandatit të Dodikut, i cili u zgjodh në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022 nga lista e "Unionit të Social Demokratëve të Pavarur - SNSD – Millorad Dodik".

Thuhet se autoriteti i KQZ-së për të marrë vendim për përfundimin e mandatit të një anëtari të zgjedhur të një organi qeveritar përcaktohet me Ligjin Zgjedhor dhe caktohet një afat që nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë nga dita kur kanë ndodhur arsyet e përfundimit të mandatit, ose nga dita kur arsyet e përfundimit të mandatit u bënë të njohura.

Në fillim të gushtit, Gjykata e BeH e dënoi Dodikun me një vit burg dhe ndalimin e mbajtjes së detyrës së presidentit të entitetit dhe posteve të tjera politike në të gjitha nivelet në vend për 6 vitet e ardhshme për nënshkrimin e një dekreti që shpallte një ligj që Përfaqësuesi i Lartë i BeH-së, Christian Schmidt, e kishte shfuqizuar më parë.

Të sugjeruara

Më parë, më 1 korrik 2023, Përfaqësuesi i Lartë ndryshoi Kodin Penal të BeH-së me vendim, duke futur kriminalizimin e moszbatimit të vendimeve të tij.

KQZ-ja e BeH-së, pas lëshimit të një vendimi përfundimtar, vendosi t'i japë fund mandatit të Dodikut si president i Republikës Sërpska në përputhje me Ligjin Zgjedhor të BeH-së, i cili përcakton procedurën për përcaktimin e përfundimit të mandatit të zyrtarëve të zgjedhur që janë dënuar me dënime me burgim prej më shumë se gjashtë muajsh.

Avokati i Dodikut paraqiti ankesë kundër vendimit të KQZ-së në Divizionin e Apelit të Gjykatës së BeH-së.

Dodik njoftoi më herët të hënën se një referendum në Republikën Sërpska mbi mandatin e tij do të mbahet në fund të shtatorit.


Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us