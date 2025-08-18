Gjykata e Apelit e Bosnjë e Hercegovinës e ka hedhur poshtë si të pabazuar ankesën e presidentit të Republikës Sërpska (RS), Millorad Dodik, kundër vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) që përcaktoi ndërprerjen e mandatit të tij si president i entitetit.
"Këshilli i Divizionit të Apelit të Gjykatës së Bosnjë e Hercegovinës sot, më 18 gusht 2025, në një seancë të mbyllur dhe brenda afatit ligjor, miratoi dhe dërgoi një vendim me të cilin hodhi poshtë si të pabazuar ankesën e presidentit të Republikës Sërpska, Millorad Dodik", thuhet në njoftimin e gjykatës së apelit.
Në njoftim thuhet se vendimi i KQZ-së përcaktoi përfundimin e mandatit të Dodikut, i cili u zgjodh në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2022 nga lista e "Unionit të Social Demokratëve të Pavarur - SNSD – Millorad Dodik".
Thuhet se autoriteti i KQZ-së për të marrë vendim për përfundimin e mandatit të një anëtari të zgjedhur të një organi qeveritar përcaktohet me Ligjin Zgjedhor dhe caktohet një afat që nuk mund të jetë më i gjatë se 15 ditë nga dita kur kanë ndodhur arsyet e përfundimit të mandatit, ose nga dita kur arsyet e përfundimit të mandatit u bënë të njohura.
Në fillim të gushtit, Gjykata e BeH e dënoi Dodikun me një vit burg dhe ndalimin e mbajtjes së detyrës së presidentit të entitetit dhe posteve të tjera politike në të gjitha nivelet në vend për 6 vitet e ardhshme për nënshkrimin e një dekreti që shpallte një ligj që Përfaqësuesi i Lartë i BeH-së, Christian Schmidt, e kishte shfuqizuar më parë.
Më parë, më 1 korrik 2023, Përfaqësuesi i Lartë ndryshoi Kodin Penal të BeH-së me vendim, duke futur kriminalizimin e moszbatimit të vendimeve të tij.
KQZ-ja e BeH-së, pas lëshimit të një vendimi përfundimtar, vendosi t'i japë fund mandatit të Dodikut si president i Republikës Sërpska në përputhje me Ligjin Zgjedhor të BeH-së, i cili përcakton procedurën për përcaktimin e përfundimit të mandatit të zyrtarëve të zgjedhur që janë dënuar me dënime me burgim prej më shumë se gjashtë muajsh.
Avokati i Dodikut paraqiti ankesë kundër vendimit të KQZ-së në Divizionin e Apelit të Gjykatës së BeH-së.
Dodik njoftoi më herët të hënën se një referendum në Republikën Sërpska mbi mandatin e tij do të mbahet në fund të shtatorit.