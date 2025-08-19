RAJONI
2 minuta leximi
Kosovë, seanca konstitutive do të vazhdojë më 20 gusht
Drejtoria për Media e Kuvendit të Kosovës, njoftoi se rendi i ditës në këtë seancë është në dy pika: zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit.
Kosovë, seanca konstitutive do të vazhdojë më 20 gusht
Kosovë, seanca konstitutive do të vazhdojë më 20 gusht / AA
13 orë më parë

Vazhdimi i seancës konstitutive të Kuvendit të Kosovës është caktuar që të mbahet më 20 gusht, të mërkurën nga ora 11:00, transmeton Anadolu.

Drejtoria për Media e Kuvendit të Kosovës njoftoi se rendi i ditës në këtë seancë është në dy pika; zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe nënkryetarëve të Kuvendit.

Seanca po caktohet pasi të hënën u publikua aktgjykimi i plotë i Gjykatës Kushtetuese për çështjen e seancës konstitutive dhe zgjedhjes së kryeparlamentarit.

Kushtetuesja ka dhënë arsyetimet se deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet të zgjedhin kreun e ri të organit ligjvënës përmes votimit të hapur dhe brenda 30 ditëve, afat që nis të rrjedhë nga e marta, 19 gusht. Aty thuhet se Kushtetuesja ka përcaktuar që kandidati i njëjtë mund të votohet vetëm deri në 3 herë dhe se të gjithë deputetët duhet të marrin pjesë në votim.

Propozimi fillestar për kryetare të Kuvendit, i partisë më të madhe në vend, Lëvizjes Vetëvendosje, ka qenë Albulena Haxhiu, e cila nuk mori mbështetjen e mjaftueshme të deputetëve që të emërohej e para e institucionit legjislativ në vend.

Kushtetuesja ka konstatuar se deputetët e zgjedhur të Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk kanë zbatuar Aktgjykimin e 26 qershorit 2025, të Gjykatës Kushtetuese dhe rrjedhimisht të gjitha seancat e mbajtura nga data 27 qershor deri më 26 korrik 2025 shpallen të pavlefshme.

Të sugjeruara

Tutje, Gjykata konstatoi se Kryesuesi i Seancës Konstituive të Kuvendit, Avni Dehari, nuk ka vepruar në pajtueshmëri me Aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës të 26 qershorit 2025 dhe rrjedhimisht veprimet e tij janë në papajtueshmëri me Kushtetutën e Kosovës.

Gjykata ka urdhëruar kryesuesin që nga seanca e radhës të vazhdojë me pikën 3 të rendit të ditës, procedimi i votimit të kryeparlamentarit.

Deputetët e Legjislaturës së Nëntë nga 15 prilli deri më 26 korrik 2025 mbajtën 54 vazhdime të seancës konstituive, pa rezultat në konstituimin e plotë të institucionit legjislativ.

Nga 1 maji, kryesuesi i seancës, Avni Dehari, e ndryshoi rendin e ditës, duke shmangur votimin e hapur dhe duke kërkuar formimin e një komisioni që do të mbikëqyrte votimin e fshehtë për kryeparlamentar.

Kjo u kundërshtua nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK), Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) dhe Lista Serbe, që refuzuan të propozonin anëtar për këtë komision.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us