Zonja e Parë e Türkiye shpreson se takimi i SCO-së hap horizonte të reja për paqe dhe stabilitet
Emine Erdoğan tha se beson që vendimet e marra në samit do të forcojnë solidaritetin ndërkombëtar dhe do të konsolidojnë miqësitë.
2 Shtator 2025

Zonja e Parë e Türkiyes, Emine Erdoğan, deklaroi të martën se shpreson se takimi i fundit i Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO) në qytetin kinez Tianjin do të hapë horizonte të reja për paqen dhe stabilitetin.

"Shpresoj që takimi historik në Kinë do të hapë horizonte të reja për paqen, stabilitetin dhe të ardhmen tonë të përbashkët", shkroi Erdoğan në një postim në platformën turke të mediave sociale Nsosyal.

Erdoğan tha se beson që vendimet e marra në samit do të forcojnë solidaritetin ndërkombëtar dhe do t'i konsolidojnë miqësitë.

Postimi gjithashtu paraqiti një video me momente, përfshirë darkën zyrtare dhe pamje nga një program i bashkëshorteve të udhëheqësve.

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, së bashku me zonjën e parë dhe disa zyrtarë qeveritarë, morën pjesë në samitin e 25-të të Këshillit të Krerëve të Shteteve të SCO-së nga 31 gushti deri më 1 shtator.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
