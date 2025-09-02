BOTA
Rritet në rreth 1.000 numri i të vdekurve nga tërmeti në Afganistan
Raportohet se numri i viktimave mund të rritet, ndërsa operacionet e shpëtimit vazhdojnë në zonat e largëta dhe malore ku qasja mbetet e vështirë.
2 Shtator 2025

Një zyrtar i shëndetësisë konfirmoi të martën se numri i të vdekurve nga tërmeti shkatërrues që goditi Afganistanin lindor të dielën në mbrëmje është rritur në gati 1.000.

Zëdhënësi i Ministrisë së Shëndetësisë, Sharafat Zaman i tha televizionit lokal Shamshad se deri më tani kanë humbur jetën 1.000 persona, kryesisht në provincën Kunar. Ai shtoi se numri i viktimave mund të rritet më tej, ndërsa operacionet e shpëtimit vazhdojnë në zonat e largëta dhe malore ku qasja mbetet e vështirë.

Gati 3.000 persona janë plagosur, tha një zyrtar i administratës së përkohshme për Anadolu. Nangarhar, Laghman dhe Panjshir janë tre provincat e tjera të prekura nga tërmeti. Ky është tërmeti i tretë i madh që godet një vend të shkatërruar nga lufta që nga rikthimi i talebanëve afganë në pushtet në gusht 2021.

Shërbimi Gjeologjik i ShBA-së (USGS) regjistroi tërmetin në orën 23:47 sipas kohës lokale, në pozicionin 27 kilometra në lindje-verilindje të Jalalabadit në një thellësi prej 8 kilometrash të dielën në mbrëmje, kur shumica e banorëve ishin në gjumë.

Kunar është provinca më e goditur, ku tërmeti shkatërrues ka shkatërruar disa fshatra.

Zëdhënësi i administratës së përkohshme afgane në provincën Kunar, Abdul Ghani tha për Anadolu se ekipet e shpëtimit dhe ndihmës kanë mbërritur tashmë në zonat e prekura dhe operacioni ka vazhduar që nga e hëna.

"Numri i të vdekurve mund të rritet pasi shumë njerëz janë ende nën rrënoja", tha ai. Sipas tij, dhjetëra shtëpi u shkatërruan në rajonet Nur Gal, Sawki, Watpur, Manogi dhe në Chapa Dara.

Administrata e përkohshme afgane dërgoi ndihma dhe ekipe mjekësore në zonë të hënën.

Disa vende, përfshirë Pakistanin fqinj, Iranin, Kinën dhe Indinë si dhe vendet perëndimore, janë zotuar të dërgojnë ndihma në Afganistan.


