2 Shtator 2025
Të paktën pesë persona kanë humbur jetën, ndërsa 29 janë plagosur në një shpërthim që ishte drejtuar ndaj një tubimi publik në jugperëndim të Pakistanit të martën në mbrëmje, tha një zëdhënës i departamentit shëndetësor të provincës.
Shpërthimi ndodhi para stadiumit në Quetta, kryeqyteti i provincës jugperëndimore Balochistan, pak pas përfundimit të tubimit, sipas policisë dhe mediave lokale.
Pamjet e transmetuara nga televizioni lokal Samaa News tregojnë njerëz që vendosin të plagosurit në furgona policie dhe makina private.
Nuk ka pasur informacione të menjëhershme mbi natyrën e shpërthimit.
Tubimi ishte organizuar nga Partia Kombëtare e Balochistanit, një parti nacionaliste e udhëhequr nga Sardar Akhtar Mental, ish-kryeministër i provincës.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë