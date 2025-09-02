Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan, ka zhvilluar dy biseda të rëndësishme telefonike në kuadër të përpjekjeve diplomatike për çështjen palestineze.
Sipas burimeve të Ministrisë së Jashtme, Fidan ka diskutuar me Zëvendëspresidentin e Palestinës, Hussein al-Sheikh, mbi hapat që po ndërmerren për njohjen e Shtetit të Palestinës.
Gjithashtu, shefi i diplomacisë turke ka biseduar edhe me homologun e tij jordanez, Ayman Safadi, me të cilin kanë trajtuar situatën humanitare në Rripin e Gazës, zhvillimet në jug të Sirisë, si dhe çështje të tjera të lidhura me kauzën palestineze.
Këto kontakte vijnë në një kohë kur Türkiye po intensifikon përpjekjet e saj diplomatike për të mbështetur popullin palestinez dhe për të avancuar procesin e njohjes ndërkombëtare të shtetit të tyre.