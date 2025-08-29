KLIMA
2 minuta leximi
Sezoni më shkatërrues i zjarreve në pyje në Europë regjistrohet këtë vit
Organizata World Weather Attribution (WWA) njoftoi se nga zjarret kanë humbur jetën 20 persona, janë evakuuar 80.000 njerëz dhe janë djegur më shumë se një milion hektarë tokë.
Sezoni më shkatërrues i zjarreve në pyje në Europë regjistrohet këtë vit
Gjatë muajve qershor dhe korrik, për shkak të temperaturave mbi 40 gradë Celsius, janë regjistruar qindra zjarre. / AA
29 Gusht 2025

Valët e të nxehtit të shkaktuara nga ndryshimet klimatike dhe reshjet e pakta kanë përkeqësuar situatën këtë vit lidhur me zjarret në pyje, të cilat kanë përfshirë gjithë Europën, duke i bërë ato shumë më shkatërruese, sipas një studimi të ri.

Organizata World Weather Attribution (WWA) ka bërë të ditur se nga zjarret kanë humbur jetën 20 persona, janë evakuuar 80.000 njerëz dhe janë djegur më shumë se një milion hektarë tokë.

Sipas studimit, zjarret këtë vit ishin 22 për qind më serioze se vitet e mëparshme, duke e bërë vitin 2025 sezonin më të keq të zjarreve në pyje në Europë që është regjistruar ndonjëherë.

Gjatë muajve qershor dhe korrik, për shkak të temperaturave mbi 40 gradë Celsius, janë regjistruar qindra zjarre. Në këtë periudhë është regjistruar thatësirë e gjatë dhe erëra të forta.

Të sugjeruara

Një nga studiuesit përshkroi gjetjet e tij si “të shqetësuara”, duke theksuar se studimi zbuloi “një sinjal jashtëzakonisht të fortë të ndryshimeve klimatike drejt kushteve më të nxehta dhe më të thatë”.

“Sot, me ngrohjen prej 1,3 gradë Celsius, po shohim ekstreme të reja në sjelljen e zjarreve në pyje, të cilat kanë vënë zjarrfikësit përballë limiteve të tyre,” tha ai.

Theodore Keeping nga Imperial College tha se “po shkojmë drejt një rritjeje të temperaturës deri në 3 gradë gjatë këtij shekulli, përveç nëse vendet kalojnë më shpejt nga përdorimi i karburanteve fosile.”


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us