KLIMA
1 minuta leximi
Alarm i kuq për 14 provinca në Francë, temperaturat tejkalojnë 40 gradë Celsius
Shumica e provincave të prekura ndodhen në jugperëndim të vendit dhe po përballen me pasojat e një vale të të nxehtit ekstrem.
Alarm i kuq për 14 provinca në Francë, temperaturat tejkalojnë 40 gradë Celsius
Alarm i kuq për 14 provinca në Francë, temperaturat tejkalojnë 40 gradë Celsius / AA
13 orë më parë

Katërmbëdhjetë provinca në jug të Francës u vendosën në alarm të kuq për vapë ekstreme teksa temperaturat u rritën mbi 40 gradë Celsius.

Shumica e provincave të prekura ndodhen në jugperëndim të vendit dhe po përballen me pasojat e një vale të të nxehtit.

Agjencia kombëtare e motit Meteo-France tha se temperaturat në provincën Aude mund të arrijnë deri në 42 gradë Celsius, ndërsa në provincën Rhone dhe qytetin Lion mund të shkojnë deri në 41 gradë Celsius.

Të sugjeruara

Provincat nën alarm të kuq për vapë ekstreme përfshijnë Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Tarn, Haute-Garonne, Rhone, Isere, Drome, Ardeche dhe Aude.

Provinca Aude, e cila këtë verë ka përjetuar zjarrin më të madh me mbi 16 mijë hektarë tokë të djegura, gjithashtu është vendosur nën alarm të kuq.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Macron: Plani izraelit për zgjerim në Gaza "katastrofë e paparë"
OKB-ja dënon vrasjen e gazetarëve palestinezë nga Izraeli në Gaza
UNICEF: Rreth 11 milionë fëmijë në Nigeri janë në rrezik nga kequshqyerja
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Kroaci, vazhdon ndërhyrja ndaj zjarrit i cili po përhapet me shpejtësi
Spanja thotë se nuk do ta “njohë kurrë” aneksimin e njëanshëm të Gazës dhe Bregut Perëndimor
Ministri turk i Mbrojtjes takon ministrin e Zhvillimit Rajonal të Kosovës
Padi penale kundër një ushtari izraelit i cili vizitoi Slloveninë për pushime
Numri i gazetarëve palestinezë të vrarë rritet në 238 pas vdekjes së një reporteri tjetër në Gaza
Prishtinë, Osmani priti në takim drejtorin gjerman për Ballkanin Perëndimor, Reiffenstuel
Shqipëria shpreh solidaritet me Türkiyen për tërmetin më 10 gusht
Putin, udhëheqësi i parë rus që viziton Alaskën, e cila në vitin 1867 iu shit ShBA-së
Kryeministri Albanese: Australia do ta njohë Palestinën në shtator
Liga e Kampionëve: Shkëndija nesër në transfertë ndaj Qarabağut në Azerbajxhan
Rusia thotë se 3 persona u vranë nga sulmet me dronë të Ukrainës
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us