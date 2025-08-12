Katërmbëdhjetë provinca në jug të Francës u vendosën në alarm të kuq për vapë ekstreme teksa temperaturat u rritën mbi 40 gradë Celsius.
Shumica e provincave të prekura ndodhen në jugperëndim të vendit dhe po përballen me pasojat e një vale të të nxehtit.
Agjencia kombëtare e motit Meteo-France tha se temperaturat në provincën Aude mund të arrijnë deri në 42 gradë Celsius, ndërsa në provincën Rhone dhe qytetin Lion mund të shkojnë deri në 41 gradë Celsius.
Provincat nën alarm të kuq për vapë ekstreme përfshijnë Gironde, Dordogne, Lot-et-Garonne, Landes, Lot, Tarn-et-Garonne, Gers, Tarn, Haute-Garonne, Rhone, Isere, Drome, Ardeche dhe Aude.
Provinca Aude, e cila këtë verë ka përjetuar zjarrin më të madh me mbi 16 mijë hektarë tokë të djegura, gjithashtu është vendosur nën alarm të kuq.