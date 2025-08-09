TÜRKİYE
1 minuta leximi
Türkiye dhe Egjipti dakord për qasje të përbashkët ndaj krizave dhe dënojnë pushtimin e Gazës
Në një konferencë të përbashkët për shtyp, Abdelatty e përshkroi fazën aktuale të marrëdhënieve Egjipt-Türkiye si një “moment të rëndësishëm të harmonizimit strategjik”.
Türkiye dhe Egjipti dakord për qasje të përbashkët ndaj krizave dhe dënojnë pushtimin e Gazës
Türkiye dhe Egjipti dakord për qasje të përbashkët ndaj krizave dhe dënojnë pushtimin e Gazës / TRT Balkan
9 orë më parë

Ministri i Jashtëm egjiptian, Badr Abdelatty, njoftoi një se vendi i tij dhe Türkiye janë dakord mbi mënyrat për të trajtuar krizat e vazhdueshme që prekin rajonin, pas një takimi me ministrin e Jashtëm turk, Hakan Fidan, në El Alamein të Egjiptit. 

Në një konferencë të përbashkët për shtyp, Abdelatty e përshkroi fazën aktuale të marrëdhënieve Egjipt-Türkiye si një “moment të rëndësishëm të harmonizimit strategjik”.

Ai theksoi “dënimin e përbashkët të vendimit të Izraelit për të pushtuar Gazën”.

Të sugjeruara

Ministrat konfirmuan “angazhimin e tyre për të bashkuar përpjekjet dhe për të përdorur të gjitha mjetet e disponueshme për t’u përballur me planin e pushtimit izraelit dhe pasojat e tij”, tha kryediplomati egjiptian.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Protesta në Prishtinë, Rama: Pse Kuvendi i Kosovës nuk ngre zërin me rezolutë, pa dallime partish?
Erdoğan vlerëson mbështetjen e Senegalit për Palestinën
Protestë masive kundër Gjykatës Speciale për krime të luftës në Kosovë
Tre anëtarë të një familjeje humbën jetën nga shembja e një ndërtese në Halep
Trump kërkon dorëheqjen e shefit të Intel për lidhje të dyshuara me Kinën
Izraeli dhe Egjipti nënshkruajnë marrëveshje për eksportin e gazit prej 35 miliardë dollarësh
Mbi 800 sportistë të vrarë në Gaza mes gjenocidit dhe urisë nga Izraeli
​Bullgaria dërgon një kontingjent ushtarak në KFOR
BE-ja: Situata humanitare në Gaza "shumë e vështirë" për shkak të bllokadës së zgjatur izraelite
Skocia shqyrton vendosjen e bojkotit formal ndaj Izraeli
Numri i të vdekurve në Gaza nga lufta izraelite tejkalon 61.200, përfshirë 197 nga uria
Kryediplomati turk viziton Sirinë, takohet me presidentin Al-Sharaa
Turkish Airlines transportoi 51,2 milionë pasagjerë në periudhën janar-korrik
MPF-ja: Fondacioni izraelito-amerikan i shpërndarjes së ndihmave në Gaza "vrasje e orkestruar”
Kryediplomati turk Fidan zhvillon bisedë telefonike me homologun rus Lavrov
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us