TÜRKİYE
1 minuta leximi
Presidenti turk përshëndet progresin në procesin e paqes Azerbajxhan–Armeni
Presidenti turk përshëndet progresin në procesin e paqes Azerbajxhan–Armeni / TRT Balkan
13 orë më parë

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka përshëndetur progresin në procesin e paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë gjatë një bisede telefonike me homologun e tij azerbajxhanas, Ilham Aliyev.

Gjatë bisedës, sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes, u diskutuan marrëdhëniet midis Türkiyes dhe Azerbajxhanit, si dhe çështjet rajonale.

Erdogan e quajti inkurajues progresin e fundit drejt paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke shtuar se vendosja e një paqeje dhe mjedisi të qëndrueshëm do të kontribuonte gjithashtu në paqen dhe stabilitetin e të gjithë rajonit.

Ai tha se Türkiye do të vazhdojë të ofrojë mbështetjen e nevojshme drejt këtij qëllimi.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
