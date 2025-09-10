Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të mërkurën se shkelja e hapësirës ajrore polake nga dronët rusë “nuk është një incident i izoluar”, duke theksuar se një vlerësim i plotë i situatës është në vazhdim.
“Nata e kaluar, disa dronë nga Rusia shkelën hapësirën ajrore polake. Mbrojtja jonë ajrore u aktivizua dhe garantoi me sukses mbrojtjen e territorit të NATO-s, ashtu si është projektuar të bëjë’’, tha Rutte për gazetarët pas një takimi të Këshillit të Atlantikut të Veriut në Bruksel.
Ai tha se Polonia kërkoi konsultime sipas Nenit 4 të Traktatit të Uashingtonit, dhe aleatët shprehën solidaritet me Varshavën, duke dënuar sjelljen “të pakujdesshme” të Rusisë.
“Një vlerësim i plotë i incidentit është në vazhdim. Ajo që është e qartë është se shkelja e natës së kaluar nuk është një incident i izoluar. Komandanti i Lartë Aleat do të vazhdojë të menaxhojë aktivisht pozitën tonë të frikësimit dhe mbrojtjes përgjatë të gjithë krahut lindor. Aleatët janë të vendosur të mbrojnë çdo pëllëmbë të territorit aleat”, tha ai.
Rutte ritheksoi angazhimin e NATO-s për forcimin e kapaciteteve mbrojtëse, rritjen e prodhimit të mbrojtjes dhe vazhdimin e mbështetjes për Ukrainën.
“Qoftë e qëllimshme apo jo, është absolutisht e pakujdesshme. Është absolutisht e rrezikshme… Dhe për (Presidentin rus Vlladimir) Putin: Mesazhi im është i qartë, ndaloni luftën në Ukrainë, ndaloni luftën në rritje, të cilën ai në thelb po e ushtron mbi civilët e pafajshëm dhe infrastrukturën civile. Ndaloni shkeljen e hapësirës ajrore të aleatëve”, paralajmëroi ai.
Mark Rutte gjithashtu lavdëroi forcat e NATO-s për reagimin e shpejtë, duke thënë: “Mendoj se nata e kaluar tregoi se jemi në gjendje të mbrojmë çdo pëllëmbë të territorit të NATO-s, përfshirë, natyrisht, hapësirën e saj ajrore.”
Më herët të mërkurën, Kryeministri Donald Tusk njoftoi në rrjetet sociale se ushtria polake kishte rrëzuar dronët që kishin shkelur hapësirën e saj ajrore gjatë natës. Ai shtoi se kishte thirrur një mbledhje emergjente të Kabinetit dhe kishte informuar Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Pas rrëzimit të 19 dronëve, siç raportohet nga media Onet, disa aeroporte, përfshirë ato të Varshavës dhe Rzeszow, u mbyllën si masë paraprake. Policia, rojet kufitare dhe zjarrfikësit u vunë gjithashtu në gatishmëri në të gjithë lindjen e Polonisë.
Ndërkohë, Ministri i Mbrojtjes Wladyslaw Kosiniak-Kamysz bëri thirrje për qetësi, duke thënë se kishte informuar homologët e tij në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Francë dhe Itali, dhe ishte gjithashtu në kontakt me shefat e mbrojtjes nga Finlanda, Suedia, shtetet baltike dhe zyrtarët e NATO-s.
Neni 4 i Traktatit të NATO-s, i cili lejon aleatët të konsultohen kur njëri ndjen se siguria e tij është e kërcënuar, është aktivizuar vetëm shtatë herë që nga themelimi i aleancës në vitin 1949.