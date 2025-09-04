BOTA
2 minuta leximi
Nepali ka bllokuar platformat e rrjeteve sociale për shkak të mosregjistrimit pranë qeverisë
Të prekura nga ky vendim janë platformat në pronësi të kompanisë amerikane Meta Facebook dhe Instagram, si dhe WhatsApp, YouTube, X (ish-Twitter), Reddit dhe LinkedIn.
Nepali ka bllokuar platformat e rrjeteve sociale për shkak të mosregjistrimit pranë qeverisë
Nepali ka bllokuar platformat e rrjeteve sociale për shkak të mosregjistrimit pranë qeverisë / TRT Balkan
4 Shtator 2025

Nepali të enjten ndërmori masa për të bllokuar platformat kryesore të rrjeteve sociale pasi ato nuk u regjistruan pranë qeverisë.

Ministria e Komunikimit dhe Teknologjisë së Informacionit shpalli ndalimin pasi u kishte dhënë kompanive shtatë ditë afat, duke filluar nga 28 gushti, i cili skadoi të mërkurën, për t’u regjistruar pranë qeverisë, sipas Kathmandu Post.

Platformat e bllokuara përfshijnë Facebook dhe Instagram, që janë në pronësi të kompanisë amerikane Meta, si dhe WhatsApp, YouTube, platformën amerikane X, Reddit dhe LinkedIn.

Ministria tha se bllokimi do të hiqet sapo kompanitë të regjistrohen pranë autoriteteve.

Ndërkohë, TikTok u përjashtua nga ndalimi sepse ishte regjistruar më herët pranë ministrisë.

Të sugjeruara

Vendimi vjen në përgjigje të një urdhri të Gjykatës Supreme, i cili kërkon që qeveria të regjistrojë të gjitha platformat online dhe të rrjeteve sociale, vendase apo të huaja, para se ato të operojnë në Nepal, duke i mundësuar autoriteteve monitorimin e përmbajtjes.

Ndërkohë, partia kryesore opozitare e Nepalit e ka kritikuar këtë vendim.

Sipas Hit Raj Pandey, kryegrupit të Partisë Komuniste të Nepalit (Qendra Maoiste), megjithëse “rregullimi është i nevojshëm,” nëse rrjetet sociale mbyllen, “vendi do të bëhet kaotik.”

Kritikë të tjerë paralajmëruan se ndalimi mund të dëmtojë komunikimin, tregtinë dhe jetën publike.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us