LINDJA E MESME
2 minuta leximi
Siria sekuestron një dërgesë armësh e destinuar për terroristët PKK/YPG
Operacioni në zonat rurale të Damaskut vjen ndërkohë që përshkallëzohen përleshjet midis forcave qeveritare dhe militantëve terroristë të SDF-së, nën zotërim të YPG-PKK, në verilindje të Sirisë.
Siria sekuestron një dërgesë armësh e destinuar për terroristët PKK/YPG
Siria sekuestron një dërgesë armësh e destinuar për terroristët PKK/YPG / AA
3 Shtator 2025

Ministria e Brendshme e Sirisë ka njoftuar për sekuestrimin e një dërgese armësh dhe municionesh në zonat rurale të Damaskut, e cila sipas raportimeve ishte nisur drejt territoreve të kontrolluara nga grupi terrorist YPG/PKK, i njohur gjithashtu si SDF.

Në një deklaratë zyrtare të mërkurën, ministria tha se Komanda e Sigurisë së Brendshme kreu një operacion të planifikuar me kujdes, duke konfiskuar një larmi armësh, përfshirë lansues RPG, si dhe armë të mesme dhe të lehta. Shoferi i dërgesës u arrestua gjithashtu.

“Autoritetet përkatëse kanë nisur hetime për të identifikuar të gjitha palët e përfshira, në përgatitje për t’i referuar drejtësisë dhe për të marrë masa ligjore,” shtoi deklarata.

Ministria theksoi gatishmërinë e forcave siriane të sigurisë për të përballuar çdo përpjekje për destabilizimin e vendit dhe ripërsëriti angazhimin e saj për mbrojtjen e qytetarëve dhe ruajtjen e sovranitetit kombëtar.

Të sugjeruara

Sekuestrimi ndodh ndërkohë që vazhdojnë përleshjet midis forcave qeveritare siriane dhe terroristëve PKK/YPG. Të dielën, ushtria siriane, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve SANA, bëri një pritë ndaj një grupi që përpiqej të infiltronin pozicionet e ushtrisë lindore të Alepos, pranë fshatit Tal Maaz. Raportohet se terroristë pësuan viktima gjatë përleshjes.

SANA citoi një burim qeveritar, sipas të cilit terroristë të tjerë PKK/YPG të stacionuar në fshatin Um Tina dhe qytetin Deir Hafer bombarduan pozicionet e ushtrisë siriane në Tal Maaz për të shpëtuar anëtarët e tyre të bllokuar. Përleshjet filluan me armë të lehta dhe më pas u përshkallëzuan me armë të rënda dhe forca të shtesë.

Tensionet pasojnë një marrëveshje të 10 marsit midis Presidentit sirian Ahmed al Sharaa dhe liderit të PKK/YPG, Ferhad Abdi Shahin, për integrimin e institucioneve civile dhe ushtarake në verilindje të Sirisë nën autoritetin e shtetit, përfshirë pikat kufitare, aeroportet dhe infrastrukturën energjetike. Marrëveshja ripërsëriti unitetin territorial të Sirisë, megjithëse ministria tha se PKK/YPG e ka shkelur marrëveshjen disa herë.

Që nga largimi i liderit të regjimit, Bashar al Assad, nga pushteti më 8 dhjetor 2024, pas 24 vitesh në detyrë, qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet për të rivendosur sigurinë në të gjithë vendin.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us