Ministria e Brendshme e Sirisë ka njoftuar për sekuestrimin e një dërgese armësh dhe municionesh në zonat rurale të Damaskut, e cila sipas raportimeve ishte nisur drejt territoreve të kontrolluara nga grupi terrorist YPG/PKK, i njohur gjithashtu si SDF.
Në një deklaratë zyrtare të mërkurën, ministria tha se Komanda e Sigurisë së Brendshme kreu një operacion të planifikuar me kujdes, duke konfiskuar një larmi armësh, përfshirë lansues RPG, si dhe armë të mesme dhe të lehta. Shoferi i dërgesës u arrestua gjithashtu.
“Autoritetet përkatëse kanë nisur hetime për të identifikuar të gjitha palët e përfshira, në përgatitje për t’i referuar drejtësisë dhe për të marrë masa ligjore,” shtoi deklarata.
Ministria theksoi gatishmërinë e forcave siriane të sigurisë për të përballuar çdo përpjekje për destabilizimin e vendit dhe ripërsëriti angazhimin e saj për mbrojtjen e qytetarëve dhe ruajtjen e sovranitetit kombëtar.
Sekuestrimi ndodh ndërkohë që vazhdojnë përleshjet midis forcave qeveritare siriane dhe terroristëve PKK/YPG. Të dielën, ushtria siriane, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve SANA, bëri një pritë ndaj një grupi që përpiqej të infiltronin pozicionet e ushtrisë lindore të Alepos, pranë fshatit Tal Maaz. Raportohet se terroristë pësuan viktima gjatë përleshjes.
SANA citoi një burim qeveritar, sipas të cilit terroristë të tjerë PKK/YPG të stacionuar në fshatin Um Tina dhe qytetin Deir Hafer bombarduan pozicionet e ushtrisë siriane në Tal Maaz për të shpëtuar anëtarët e tyre të bllokuar. Përleshjet filluan me armë të lehta dhe më pas u përshkallëzuan me armë të rënda dhe forca të shtesë.
Tensionet pasojnë një marrëveshje të 10 marsit midis Presidentit sirian Ahmed al Sharaa dhe liderit të PKK/YPG, Ferhad Abdi Shahin, për integrimin e institucioneve civile dhe ushtarake në verilindje të Sirisë nën autoritetin e shtetit, përfshirë pikat kufitare, aeroportet dhe infrastrukturën energjetike. Marrëveshja ripërsëriti unitetin territorial të Sirisë, megjithëse ministria tha se PKK/YPG e ka shkelur marrëveshjen disa herë.
Që nga largimi i liderit të regjimit, Bashar al Assad, nga pushteti më 8 dhjetor 2024, pas 24 vitesh në detyrë, qeveria siriane ka intensifikuar përpjekjet për të rivendosur sigurinë në të gjithë vendin.