LINDJA E MESME
1 minuta leximi
Ushtria izraelite vazhdon sulmet ndërkufitare në Sirinë jugore
Forcat izraelite përparojnë në zonën Rasm al-Rawadi dhe afër Samdaniya al-Gharbiyya në fshatin Quneitra, raportojnë mediat lokale.
Ushtria izraelite vazhdon sulmet ndërkufitare në Sirinë jugore
Ushtria izraelite vazhdon sulmet ndërkufitare në Sirinë jugore / AA
27 Gusht 2025

Forcat e ushtrisë izraelite vazhduan sulmet e tyre edhe sot në Quneitra, në Sirinë jugore.

Sipas televizionit shtetëror Al-Ikhbariya, forcat izraelite përparuan në zonën Rasm al-Rawadi dhe pranë Samdaniya al-Gharbiyya në Quneitra, një zonë e vendosur brenda zonës së shkëputjes në Lartësitë e pushtuara të Golanit.

Nuk pati asnjë koment nga ushtria izraelite mbi lajmin në fjalë.

Të sugjeruara

Gjatë gjithë gushtit, ushtria izraelite kreu pesë inkursione në provincën Quneitra në Sirinë jugperëndimore, i fundit prej të cilave ndodhi dje në mëngjes, gjatë të cilave një person u vra.

Pas rënies së regjimit të Bashar al-Asadit në fund të vitit 2024, Izraeli zgjeroi pushtimin e Lartësive të Golanit sirian duke pushtuar zonën tampon të demilitarizuar, një veprim që shkeli Marrëveshjen e Shkëputjes së vitit 1974 me Sirinë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us