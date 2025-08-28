TÜRKİYE
Ministria turke e Mbrojtjes: Stabiliteti i Sirisë lidhet drejtpërdrejt me sigurinë e Türkiyes
"Türkiye beson se Siria do të arrijë stabilitet përmes një modeli të qeverisjes së centralizuar që mbron integritetin territorial dhe sovranitetin e vendit, duke parandaluar që elementët separatistë të fitojnë terren".
28 Gusht 2025

Stabiliteti i Sirisë është i lidhur drejtpërdrejt me sigurinë e Türkiyes dhe çdo hap i ndërmarrë në këtë drejtim kontribuon në paqen rajonale, tha të enjten Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Türkiyes.

"Türkiye beson se Siria do të arrijë stabilitet përmes një modeli të qeverisjes së centralizuar që mbron integritetin territorial dhe sovranitetin e vendit, duke parandaluar që elementët separatistë të fitojnë terren", thanë burimet e ministrisë në konferencën javore për media.

Ministria vuri në dukje se aktivitetet trajnuese dhe këshillimore që synojnë rritjen e kapacitetit të Forcave të Armatosura Siriane janë duke vazhduar sipas memorandumit të nënshkruar me Sirinë më 13 gusht.

"Në këtë kontekst, Türkiye do të ofrojë mbështetjen e nevojshme për krijimin e qendrave të trajnimit të planifikuara në përputhje me kërkesat e Sirisë", tha ministria, duke shtuar: "Türkiye do të mbështesë çdo masë që qeveria siriane ndërmerr për të ruajtur unitetin dhe integritetin e saj".

Sulmet e vazhdueshme të Izraelit ‘’shënjestrojnë paqen dhe stabilitetin rajonal”

Duke folur për mediat, zëdhënësi i ministrisë, Zeki Aktürk, tha se Izraeli vazhdon sulmet e tij të pamatura "që synojnë paqen dhe stabilitetin në rajon".

Lufta për mbijetesë e popullit palestinez në Gaza, e sprovuar nga uria, po bëhet gjithnjë e më e padurueshme me çdo ditë që kalon, dhe masakrat e kryera nga forcat izraelite, të cilat synojnë qëllimisht civilët dhe gazetarët e pafajshëm, përfshirë ata në spitale, vazhdojnë, tha Aktürk.

"Shënjestrimi i gazetarëve të pavarur synon të parandalojë komunitetin ndërkombëtar nga dëshmimi i masakrave dhe tragjedisë humanitare që po ndodhin. Mosndëshkimi për krimet e luftës dhe shkeljet ndërkombëtare të kryera nga Izraeli vetëm sa përforcon sjelljen e tij të pakufishme ngacmuese", shtoi ai.

Duke theksuar se përballë veprimeve të tilla, sigurimi i një armëpushimi të qëndrueshëm në Gaza, mbajtja e korridoreve të ndihmës humanitare të hapura pa ndërprerje dhe mbajtja përgjegjëse e atyre që janë përgjegjës janë bërë detyrime themelore të bashkësisë ndërkombëtare, Aktürk tha: "Sulmet e Izraelit në Siri, Liban dhe Jemen gjithashtu dëmtojnë sigurinë dhe stabilitetin e rajonit tonë."

"Është thelbësore që Izraeli të respektojë integritetin territorial dhe sovranitetin e të gjitha vendeve fqinje dhe rajonale për hir të paqes dhe stabilitetit rajonal", tha ai.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
