Ministri egjiptian i Jashtëm, Badr Abdelatty, riafirmoi mbështetjen për sovranitetin dhe integritetin territorial të Sirisë, duke dënuar sulmet e përsëritura izraelite gjatë një takimi me ministrin sirian të Jashtëm, Asaad Al-Shaibani.
Takimi u zhvillua në kuadër të sesionit të 164-të të Këshillit të Ligës Arabe në nivel ministror të enjten.
Ministria e Jashtme e Sirisë në një postim në X (ish-Twitter) njoftoi se Shaibani u takua me Abdelatty në Kajro, ndërsa Ministria e Jashtme egjiptiane bëri me dije se diskutimet u fokusuan në zhvillimet në Siri.
Abdelatty theksoi mbështetjen e Egjiptit për “unitetin dhe sovranitetin e shtetit sirian dhe institucioneve të tij kombëtare” dhe nënvizoi “rëndësinë e arritjes së një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse politike që forcon stabilitetin në Siri dhe rajon.”
Ministri egjiptian dënoi “sulmet e përsëritura izraelite ndaj territorit sirian”, duke i përshkruar si “shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe të Marrëveshjes për tërheqjen e forcave të vitit 1974”, dhe theksoi “nevojën për respektimin e sovranitetit, unitetit dhe integritetit territorial të Sirisë.”
Marrëveshja për tërheqjen e forcave e vitit 1974 u nënshkrua midis Izraelit dhe Sirisë më 31 maj, duke vënë në fund Luftën e Tetorit 1973 dhe Luftën e Pasme të Shkëputjes në frontin sirian.
Abdelatty dhe Shaibani janë takuar më parë në Forumit e Oslo-s në qershor.
Pavarësisht administratës së re siriane, e cila është në detyrë që nga fundi i dhjetorit 2024 dhe nuk paraqet kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj Izraelit, ushtria izraelite ka kaluar herë pas here në territorin sirian, duke kryer sulme ajrore që kanë vrarë civilë dhe kanë shkatërruar objekte ushtarake, mjete, armë dhe municione.
Gjatë shtatë muajve të fundit, ushtria izraelite ka okupuar Malin Hermon të Sirisë, duke arritur avancimin më të largët nga kufijtë e saj, dhe mban një brez sigurie 15 kilometrash në disa zona jugore, duke kontrolluar më shumë se 40,000 sirianë brenda zonës së okupuar.
Që nga viti 1967, Izraeli ka okupuar pjesën më të madhe të Lartësive të Golanit sirian dhe ka zgjeruar kontrollin e tij pas ngjarjeve që çuan në largimin e presidentit Bashar Al-Assad në fund të vitit 2024.