BOTA
2 minuta leximi
Katari paralajmëron se nuk do ta tolerojë "sjelljen e pamatur" të Izraelit pas sulmit në Doha
Katari theksoi se "nuk do të qëndrojë duarkryq përballë një sjelljeje të tillë të pamatur ose ndonjë akti që dëmton sovranitetin dhe stabilitetin rajonal të tij".
Katari paralajmëron se nuk do ta tolerojë "sjelljen e pamatur" të Izraelit pas sulmit në Doha
Katari paralajmëron se nuk do ta tolerojë "sjelljen e pamatur" të Izraelit pas sulmit në Doha / AA
10 Shtator 2025

Katari paralajmëroi se nuk do ta tolerojë "sjelljen e pamatur" të Izraelit pas sulmit ajror që synonte udhëheqjen e Hamasit në kryeqytetin Doha.

Në një mesazh drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres dhe të dërguarit në detyrë të Koresë së Jugut, Sangjin Kim, i cili aktualisht kryeson Këshillin e Sigurimit, Doha e përshkroi sulmin izraelit si një "sulm frikacak" dhe i kërkoi Këshillit ta qarkullonte letrën si një dokument zyrtar, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve QNA.

Letra e dënoi sulmin me fjalët më të ashpra, duke e quajtur atë një "akt kriminal që shkel hapur ligjin ndërkombëtar dhe përbën kërcënim serioz për sigurinë e qytetarëve dhe banorëve të Katarit".

Autoritetet, përfshirë shërbimet e sigurisë dhe njësitë e mbrojtjes civile, ndërhynë menjëherë për t'i kontrolluar pasojat dhe për t'i mbrojtur lagjet përreth, sipas deklaratës.

Katari theksoi se "nuk do të qëndrojë duarkryq përballë një sjelljeje të tillë të pamatur ose ndonjë akti që dëmton sovranitetin dhe stabilitetin rajonal të tij", duke shtuar se një hetim i nivelit të lartë është duke u zhvilluar dhe detaje të mëtejshme do të publikohen në kohën e duhur.

Të sugjeruara

Të martën, Katari e dënoi me forcë sulmin izraelit si "shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare" dhe kërcënim për sovranitetin dhe sigurinë e tij.

Shteti i Gjirit ka qenë ndërmjetës kyç në negociatat për armëpushim në Rripin e Gazës midis Izraelit dhe Hamasit, duke punuar së bashku me Egjiptin dhe ShBA-në.

Hamasi konfirmoi se pesë anëtarë të saj u vranë në sulmin izraelit ndërsa delegacioni negociues mbijetoi.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us