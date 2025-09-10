Katari paralajmëroi se nuk do ta tolerojë "sjelljen e pamatur" të Izraelit pas sulmit ajror që synonte udhëheqjen e Hamasit në kryeqytetin Doha.
Në një mesazh drejtuar Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres dhe të dërguarit në detyrë të Koresë së Jugut, Sangjin Kim, i cili aktualisht kryeson Këshillin e Sigurimit, Doha e përshkroi sulmin izraelit si një "sulm frikacak" dhe i kërkoi Këshillit ta qarkullonte letrën si një dokument zyrtar, raportoi agjencia shtetërore e lajmeve QNA.
Letra e dënoi sulmin me fjalët më të ashpra, duke e quajtur atë një "akt kriminal që shkel hapur ligjin ndërkombëtar dhe përbën kërcënim serioz për sigurinë e qytetarëve dhe banorëve të Katarit".
Autoritetet, përfshirë shërbimet e sigurisë dhe njësitë e mbrojtjes civile, ndërhynë menjëherë për t'i kontrolluar pasojat dhe për t'i mbrojtur lagjet përreth, sipas deklaratës.
Katari theksoi se "nuk do të qëndrojë duarkryq përballë një sjelljeje të tillë të pamatur ose ndonjë akti që dëmton sovranitetin dhe stabilitetin rajonal të tij", duke shtuar se një hetim i nivelit të lartë është duke u zhvilluar dhe detaje të mëtejshme do të publikohen në kohën e duhur.
Të martën, Katari e dënoi me forcë sulmin izraelit si "shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare" dhe kërcënim për sovranitetin dhe sigurinë e tij.
Shteti i Gjirit ka qenë ndërmjetës kyç në negociatat për armëpushim në Rripin e Gazës midis Izraelit dhe Hamasit, duke punuar së bashku me Egjiptin dhe ShBA-në.
Hamasi konfirmoi se pesë anëtarë të saj u vranë në sulmin izraelit ndërsa delegacioni negociues mbijetoi.