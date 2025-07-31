Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosën sot sanksione ndaj Organizatës për Çlirimin e Palestinës (PLO) dhe Autoritetit Palestinez (PA), duke i akuzuar të dyja për mosrespektim të angazhimeve të tyre dhe për minimin e perspektivës së paqes në Lindjen e Mesme.
"Është në interesin tonë të sigurisë kombëtare të vendosim pasoja dhe të mbajmë përgjegjëse PLO-në dhe Autoritetin Palestinez për mosrespektimin e angazhimeve të tyre dhe për minimin e perspektivës për paqe", tha Departamenti amerikan i Shtetit.
Departamenti njoftoi gjithashtu Kongresin se të dyja organizatat kanë shkelur Aktin për Përputhshmëri me Angazhimet e PLO-së të vitit 1989 dhe Aktin për Angazhimet për Paqe në Lindjen e Mesme të vitit 2002 përmes një sërë veprimesh.
Si shkelje, përmenden mbështetja e veprimeve në organizata ndërkombëtare që "kundërshtojnë" Rezolutat 242 dhe 338 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, ndjekja e çështjeve ligjore nëpërmjet Gjykatës Ndërkombëtare Penale dhe Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për të "ndërkombëtarizuar konfliktin me Izraelin" dhe "vazhdimi i mbështetjes së terrorizmit" përmes "nxitjes dhe lavdërimit të dhunës".
"ShBA-ja po vendos sanksione që ndalojnë dhënien e vizave për anëtarët e PLO-së dhe zyrtarët e Autoritetit Palestinez, në përputhje me nenin 604(a)(1) të Aktit MEPCA", thuhet në deklaratën e Departamentit të Shtetit.